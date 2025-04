A hétvégén Elon Musk több alkalommal is megkérte Donald Trumpot, hogy vonja vissza a vámháborúról kiadott rendeletét – állítja a Washington Post két, az amerikai elnökhöz és első számú tanácsadójához közeli forrásra hivatkozva. Azt is hozzátették: ahogy látszik is, Musk próbálkozása sikertelen volt.

Ez a legnagyobb ellentét, amely Musk és Trump között van, mióta a világ leggazdagabb embere tavaly előbb beállt Trump kampányának első számú támogatójának, majd idén az elnök legfontosabb tanácsadója lett.

Musk a hétvégén nyilvánosan is kiállt amellett, hogy szerinte nem a vámháború a legjobb ötlet. Az olasz szélsőjobboldali Liga kongresszusán jelentkezett be, és ott beszélt arról, hogy szerinte az Egyesült Államok és az Európai Unió között kölcsönösen 0 százalékos vámokra lenne szükség. Az EU vezetői pontosan ezt javasolták Trumpnak, aki viszont elutasította az ajánlatukat.