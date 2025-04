Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55","c_author":"Fetter Dóra","category":"elet","description":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","shortLead":"Helyszíni tudósítóként a tüntetőkkel gyaloglás olyan, mint egy jó kis kardióedzés.","id":"20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c244f7-ce8f-4798-8561-5b98376bdb55.jpg","index":0,"item":"c4ad72a5-28e1-4ce9-a567-9e6a0f96d081","keywords":null,"link":"/elet/20250409_hidfoglalas-tuntetes-kardio-kaloria-mozgas-setalas","timestamp":"2025. április. 09. 17:06","title":"Megnéztük, hány kalóriát lehet elégetni a hídfoglalások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Kezdeti szakaszában van még az amerikai elnök új vámháborúja, de lehet, hogy az végül közelebb hozza egymáshoz az utóbbi időben szintén paprikás hangulatban egymásnak üzengető és egymást vámolgató Európai Uniót és Kínát. De egyelőre az is benne van a pakliban, hogy az ázsiai nagyhatalom közös gondolkodás helyett egyszerűen Európára önti az Amerikából kiszorulóban lévő termékeit, megfojtva a kontinens termelőit.","shortLead":"Kezdeti szakaszában van még az amerikai elnök új vámháborúja, de lehet, hogy az végül közelebb hozza egymáshoz...","id":"20250410_trump-vamok-europa-kina-kereskedelem-domping-keleti-nyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61.jpg","index":0,"item":"4721b9d5-3009-487b-807b-8aa6b2c45b0e","keywords":null,"link":"/360/20250410_trump-vamok-europa-kina-kereskedelem-domping-keleti-nyitas","timestamp":"2025. április. 10. 09:30","title":"Még a végén Trump intézi el Orbánnak a keleti nyitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak Black Friday lenne az Egyesült Államokban, úgy lepték el az Apple üzleteit a vásárlók. A vásárlók egyszerűen félnek a most bejelentett vámtarifákkal járó áremelkedéstől.","shortLead":"Mintha csak Black Friday lenne az Egyesült Államokban, úgy lepték el az Apple üzleteit a vásárlók. A vásárlók...","id":"20250408_donald-trump-vamhaboru-apple-vasarlasi-laz-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e10cc3bd-c3dc-4e9f-8ff5-d050cd5186cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_donald-trump-vamhaboru-apple-vasarlasi-laz-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 08. 18:03","title":"Megrohamozták az Apple boltjait Amerikában, mindenki iPhone-t akar venni Trump vámjai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","shortLead":"A továbbfejlesztett Toyota GR Corolla egyedi aerodinamikai csomaggal és nagyobb nyomatékkal támad.","id":"20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502be8e9-f6cd-45d1-8580-5dc0098c3111.jpg","index":0,"item":"4b463adc-0665-4706-9e47-37eb1fb77e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_ime-a-toyota-meg-durvabb-gr-corollaja","timestamp":"2025. április. 09. 06:41","title":"Íme a Toyota még durvább GR Corollája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Harmadik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250409_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"347bb36f-3484-42ca-9f25-4da9153c7ff2","keywords":null,"link":"/elet/20250409_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-3","timestamp":"2025. április. 09. 10:26","title":"Gondolkozz velünk: áramszünet – Szexi a matek 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri betegségek előrejelzésére egy, már használatban lévő vérvizsgálat. A jelek szerint a módszer hatékony.","shortLead":"Brit kutatók mintegy 62 000 ember betegadatait nézték át, hogy kiderüljön, mennyire használható a szív- és érrendszeri...","id":"20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5.jpg","index":0,"item":"16d498e5-4ec0-4647-8e55-3236499fd49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_szivinfarktus-stroke-betegseg-troponin-verteszt-vervizsgalat","timestamp":"2025. április. 08. 20:03","title":"Egy 2400 forintos teszt segíthet megmondani, hogy lehet-e az embernek szívrohama vagy stroke-ja 10 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH, a CIB és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b19234-20d3-4396-892c-f476d69df0d2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezték, amely feltárja az elkövetett hibákat.","shortLead":"Egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezték, amely feltárja az elkövetett hibákat.","id":"20250408_Meghallgatasra-hivtak-a-KSH-elnokot-mert-evekig-torz-szegenysegi-adatokat-kozolhettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b19234-20d3-4396-892c-f476d69df0d2.jpg","index":0,"item":"b88327d1-c056-48db-ab48-a52dc35ea449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Meghallgatasra-hivtak-a-KSH-elnokot-mert-evekig-torz-szegenysegi-adatokat-kozolhettek","timestamp":"2025. április. 08. 19:28","title":"Meghallgatásra hívták a KSH-elnököt a furcsa szegénységi adatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]