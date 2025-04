Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","shortLead":"Hasonlóan járt egy dombóvári férfi is.","id":"20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6283f4-d455-4bcb-8e79-fd07c75d4d7c.jpg","index":0,"item":"4744daa2-9ad9-4a16-9b5a-87ee34ca67f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Limitet-akart-modositani-de-mar-keson-kozel-5-millio-forintot-emeltek-le-egy-magocsi-no-szamlajarol","timestamp":"2025. április. 29. 08:04","title":"Limitet akart módosítani, de már későn: közel 5 millió forintot emeltek le egy mágocsi nő számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","shortLead":"A megrendelés legnagyobb részét a Porsche Hungária és a Porsche Lízing Kft. nyerte el.","id":"20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4.jpg","index":0,"item":"d6ea557b-169f-4601-a3f2-87c5e87c4fde","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_kozbeszerzes-uj-auto-kormany","timestamp":"2025. április. 28. 17:28","title":"48 milliárd forintért vesz új autókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","shortLead":"Túl zsúfolt a Mount Everest, emiatt sok a haláleset. A nepáli kormány szigorítaná az engedélyek kiadását.","id":"20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b46fde-fa35-4123-97e6-9e9039398eec.jpg","index":0,"item":"ec575a25-bd8b-43e3-8bbc-8947c229bc79","keywords":null,"link":"/elet/20250428_everest-hegymaszas-nepal-szigoritas","timestamp":"2025. április. 28. 15:28","title":"Csak azt engednék fel az Everestre, aki korábban már megmászott egy hétezres nepáli csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","shortLead":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","id":"20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10.jpg","index":0,"item":"a790a447-a03e-460e-b47c-e7af24ed112d","keywords":null,"link":"/elet/20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","timestamp":"2025. április. 28. 07:00","title":"Ne stresszeljen a fehérjebevitelen, de ezt a néhány tanácsot érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","shortLead":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","id":"20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c.jpg","index":0,"item":"af6cf509-d907-4fd5-9155-ce36452baa96","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:39","title":"Kínai állami cég vinné a felszámolás alá került dunaújvárosi hengerművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött porcelánra emlékeztet. Az ukrajnai háború nyomán kiderült, hogy a NATO papírtigris, ahogy Putyin is tudta. Trump miatt bajban van az európai szélsőjobb. A jogállammal nem lehet választást nyerni, elnyomásával annál inkább. Musk menjen vissza a kályhához. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött...","id":"20250428_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"4540e133-d239-4a41-89e9-be014e15b2ef","keywords":null,"link":"/360/20250428_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 28. 11:08","title":"Trump gyűlöli az EU-t, ki akarja zsigerelni, csakúgy, mint Putyin – Bloomberg-publicisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968c29c-fe85-4aa8-9a34-cc5435882903","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Oroszország mellett harcoló kínai katona azt mondta, a világ második számú hadserege egy vicc.","shortLead":"Az Oroszország mellett harcoló kínai katona azt mondta, a világ második számú hadserege egy vicc.","id":"20250429_ukran-front-kinai-katona-orosz-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b968c29c-fe85-4aa8-9a34-cc5435882903.jpg","index":0,"item":"ac7613dd-03c7-4b85-9254-172aa5788ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukran-front-kinai-katona-orosz-hadsereg","timestamp":"2025. április. 29. 14:45","title":"„Ne gyere ide!” – üzente haza az ukrán frontról egy kínai katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]