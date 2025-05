Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bda0313-8656-4b4a-ba15-ac46483d4fd8.jpg","index":0,"item":"9e40ea9f-2977-4dab-8f80-7b53ecf4be26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Marabu-Feknyuz-Deal-Viktor","timestamp":"2025. május. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Deal, Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi kutatóknak viszont most sikerült olyan hangfelvételeket készíteniük, amelyekből kiderült, ezek az állatok, pontosabban az egyik fajuk is ad ki hangokat. Igaz, e hangokkal kapcsolatban egyelőre még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi...","id":"20250502_ausztral-furocapa-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583.jpg","index":0,"item":"1f29a3e9-ded0-41b4-8bfc-6c18bfa079ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_ausztral-furocapa-hangja","timestamp":"2025. május. 02. 10:03","title":"Először sikerült rögzíteni a cápák hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen, akkor nagyon is úgy kéne működnie, mint Milorad Dodikkal. Mindez tisztán jelzi előre, hogy az elvesztett 2026-os választás éjszakáján szlovák vagy szerb egységek lépik át a magyar határt, hogy kimenekítsék Orbánt. Vélemény.","shortLead":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen...","id":"20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"7715b3ae-5c6d-40b7-b1d2-9ff757b3b607","keywords":null,"link":"/360/20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Para-Kovács Imre: A haza nem lehet előzetesben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a9f866-63cd-4626-a381-71a51f5298de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Köztudott, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és gyakran ezek segítségével szerzik meg a táplálékukat. Egy új kutatás szerint viszont arra is figyelnek, hogy milyen anyagokat használnak ezekhez az eszközökhöz, és ezzel kapcsolatban mérnöki képességekről is tanúbizonyságot adnak.","shortLead":"Köztudott, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és gyakran ezek segítségével szerzik meg a táplálékukat. Egy új...","id":"20250502_tanzaniai-csimpanzok-mernoki-kepessegei-eszkozkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a9f866-63cd-4626-a381-71a51f5298de.jpg","index":0,"item":"10cc9939-8cfd-459f-83b2-4dd2757bca52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_tanzaniai-csimpanzok-mernoki-kepessegei-eszkozkeszites","timestamp":"2025. május. 02. 16:03","title":"Meglepő mérnöki képességet mutatnak a csimpánzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé forgalmas hagyományos útvonal. Az EU új menekültügyi paktuma is sok mindent át fog írni. Migrációs körkép a HVG-Ténytárban.","shortLead":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé...","id":"20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90.jpg","index":0,"item":"5d5a6bf3-9596-45b5-bc6e-976e79ba3ed6","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","timestamp":"2025. május. 02. 10:10","title":"Kiszervezte Európa az illegális migrációt, már a Magyarországot is érintő nyugat-balkáni útvonal a legkevésbé forgalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijelentés arra utalhat, hogy az USA megváltoztatja a tárgyalásokhoz való hozzáállását. ","shortLead":"A kijelentés arra utalhat, hogy az USA megváltoztatja a tárgyalásokhoz való hozzáállását. ","id":"20250502_egyesult-allamok-beketargyalas-vilagot-korberepulve-kozvetites-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"cc4cce3b-7d36-4de0-81e6-be8829be67ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_egyesult-allamok-beketargyalas-vilagot-korberepulve-kozvetites-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 02. 12:11","title":"Az Egyesült Államok már nem akar a „világot körbejárva” közvetíteni az oroszok és az ukránok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa6e332-a1c3-4299-85cb-b77181ab03da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miért jó most Magyarországon élni, és mik a legfőbb problémák az országban? Elmentünk több párt majálisára, hogy erről kérdezzük a résztvevőket. Az MSZP és több szakszervezet a Városligetben ünnepelt, a Mi Hazánk budán őrizte a magyar hagyományokat, Hadházyék a Kossuth téren tüntettek, a Momentum pedig a Karmelitába próbált feljutni. ","shortLead":"Miért jó most Magyarországon élni, és mik a legfőbb problémák az országban? Elmentünk több párt majálisára, hogy erről...","id":"20250502_Igy-majalisozunk-mi-videoriport-majus-elseje-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa6e332-a1c3-4299-85cb-b77181ab03da.jpg","index":0,"item":"0f040db0-5a68-462d-bc27-4ca9b79060e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Igy-majalisozunk-mi-videoriport-majus-elseje-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 08:10","title":"Majálisozók arról, hogy miért jó (vagy nem) Magyarországon élni – videóriport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]