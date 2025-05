Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást gerjesztett, miközben maga villámhárítóként működött.","shortLead":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást...","id":"20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd.jpg","index":0,"item":"c235ee59-dcc5-4ec3-b175-4150afa7b2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","timestamp":"2025. május. 08. 20:03","title":"Különleges kísérlet eredménye a repülő villámhárító: mindig oda megy a város fölött, ahova éppen kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364ca51a-e39b-47b9-a992-4655f604c540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék részéről reagált még a Jobbik, megszólalt Fekete-Győr András és Pankotai Lili is.","shortLead":"Az ellenzék részéről reagált még a Jobbik, megszólalt Fekete-Győr András és Pankotai Lili is.","id":"20250508_ellenzek-gyurcsany-tavozas-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/364ca51a-e39b-47b9-a992-4655f604c540.jpg","index":0,"item":"748c7868-8d9a-4331-afcc-833be634d409","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_ellenzek-gyurcsany-tavozas-reakciok","timestamp":"2025. május. 08. 16:19","title":"A kutyák egy utolsó poénnal, volt pártjai pedig megrendülten búcsúztatták Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. 