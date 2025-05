Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül futva próbált meglógni. ","shortLead":"Végül futva próbált meglógni. ","id":"20250515_Defektes-kerekkel-menekult-a-rendorok-elol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d9e094-4bab-4479-a05a-5b916718ab46.jpg","index":0,"item":"6d12bc7f-7b52-4913-b7af-35edb65b1d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Defektes-kerekkel-menekult-a-rendorok-elol","timestamp":"2025. május. 15. 11:56","title":"Leszakadt az abroncs a felniről, de akkor sem adta fel a menekülést egy autós Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779c9517-9edd-462a-ba0d-b9d4bf45b8f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kína pedig mostanra korántsem olyan olcsó, mint volt.","shortLead":"Kína pedig mostanra korántsem olyan olcsó, mint volt.","id":"20250515_munkaerokoltseg-auto-gyartas-Romania-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/779c9517-9edd-462a-ba0d-b9d4bf45b8f9.jpg","index":0,"item":"5e80ebff-0979-47a4-b400-d0b6737327a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_munkaerokoltseg-auto-gyartas-Romania-Nemetorszag","timestamp":"2025. május. 15. 15:30","title":"Tizenkétszer kisebb a munkaerőköltsége egy autó legyártásának Romániában, mint Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","shortLead":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","id":"20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d.jpg","index":0,"item":"cae0fc5a-822d-4524-8f87-f16107af1345","keywords":null,"link":"/sport/20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","timestamp":"2025. május. 16. 15:56","title":"Órákat késett a FIFA elnöke a saját kongresszusáról, Csányi Sándor sem várta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","shortLead":"A klub elnöke felvetette, hogy a jövőben két csapatot építhetnek, egyet a nemzetközi, egyet pedig a hazai porondra.","id":"20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6aee5a73-5e6a-4944-8bf5-08013d232a7f.jpg","index":0,"item":"6844a7a4-5883-4a5b-8ffd-7f908f7cff94","keywords":null,"link":"/sport/20250515_Kubatov-Gabor-a-vesztes-kupadonto-utan-A-Paks-antifutballjara-nem-volt-megoldasunk","timestamp":"2025. május. 15. 10:42","title":"Kubatov Gábor a vesztes kupadöntő után: A Paks antifutballjára nem volt megoldásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmit nem lehet tudni a férfi indítékairól.","shortLead":"Egyelőre semmit nem lehet tudni a férfi indítékairól.","id":"20250515_vademeles-keir-starmer-ukran-elkoveto-gyujtogatas-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"d6a1854f-e693-47ad-8d8c-b68dd1b6c85d","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_vademeles-keir-starmer-ukran-elkoveto-gyujtogatas-london","timestamp":"2025. május. 15. 21:51","title":"Vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, akit a brit miniszterelnök londoni ingatlanainak, illetve volt autójának felgyújtásával gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett szint töredéke. Ugyanez igaz a villanyszámlákra is.","shortLead":"A lap szerint az MVM beszámolóiból kiderül: a valós beszerzési ár és így a lakossági spórolás is a számlákon hirdetett...","id":"20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91.jpg","index":0,"item":"59a27bf9-9f08-432d-ab7c-7f29e1fec6f5","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Nepszava-rezsicsokkentes-MVM-szamlak-rezsiboksz-megtakaritas-atveres","timestamp":"2025. május. 15. 08:08","title":"Népszava: Pénzügyi jelentések bizonyítják, hogy átverés a gázszámlákon feltüntetett rezsimegtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi boomer tanácsait olvashatják.","shortLead":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi...","id":"20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b.jpg","index":0,"item":"56476e6e-fb09-4b7a-add4-8d56c4f805b3","keywords":null,"link":"/elet/20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","timestamp":"2025. május. 15. 06:01","title":"Ettől a nyolc szokástól érdemes elköszönnünk ahhoz, hogy boomerként is jó kapcsolatunk legyen a fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta vizsgálati jelentését az Intuitive Machines az Athena holdszonda szerencsétlen landolásáról – és a cég szerint három tényező játszhatott közre abban, hogy végül az oldalára borulva érkezett meg a szonda.","shortLead":"Kiadta vizsgálati jelentését az Intuitive Machines az Athena holdszonda szerencsétlen landolásáról – és a cég szerint...","id":"20250516_intuitive-machines-athena-holdszonda-sikertelen-landolas-okok-vizsgalati-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"f799c59d-1913-4ff5-8265-6ce63d47b57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_intuitive-machines-athena-holdszonda-sikertelen-landolas-okok-vizsgalati-jelentes","timestamp":"2025. május. 16. 09:03","title":"Ez a 3 dolog vezetett ahhoz, hogy az oldalára borult a magyar műszert is szállító holdszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]