[{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi Wienerroither & Kohlbacher Galéria által 15 millió euróért kínált a festménye Magyarországról került ki, méghozzá a magyar hatóságok megtévesztésével. Kérdés, van-e esély visszaszerezni? ","shortLead":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi...","id":"20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"2a960662-f435-4b71-8890-b1b0df0e3393","keywords":null,"link":"/360/20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","timestamp":"2025. május. 23. 15:22","title":"Hogyan találták meg és hogyan veszítette el Magyarország a fekete férfit ábrázoló Gustav Klimt-képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33263e4d-ae7a-4c36-9ce0-17dad77f9eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök fia a vietnámi miniszterelnökkel együtt ünnepelte egy másfél milliárd dolláros luxuslakópark építésének kezdetét.","shortLead":"Az amerikai elnök fia a vietnámi miniszterelnökkel együtt ünnepelte egy másfél milliárd dolláros luxuslakópark...","id":"20250521_Trump-csaladi-ingatlanprojektjet-tamogatja-Vietnam-mikozben-a-vamokrol-targyalnak-az-Egyesult-Allamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33263e4d-ae7a-4c36-9ce0-17dad77f9eae.jpg","index":0,"item":"32e73eb9-9dc2-41c7-81f0-e592b376a8c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_Trump-csaladi-ingatlanprojektjet-tamogatja-Vietnam-mikozben-a-vamokrol-targyalnak-az-Egyesult-Allamokkal","timestamp":"2025. május. 21. 19:27","title":"Trump családi ingatlanprojektjét támogatja Vietnám, miközben a vámokról tárgyalnak az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","shortLead":"Két és fél éve tart a beruházások visszaesése, az idei január–március is nagyon csúnya mínuszokat hozott.","id":"20250522_ksh-beruhazas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc57ac9-0c88-462c-8e83-e123e0162237.jpg","index":0,"item":"0f914c31-f387-4d24-a1d1-da8314decc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_ksh-beruhazas-statisztika","timestamp":"2025. május. 22. 08:40","title":"Ez sem repülőrajt: 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni valamit, amire mindenképp szüksége lenne? Magyarországon eddig nem látott üzletet nyitott a Coop Szegeden – itt akár éjszaka is vásárolhat, de úgy, hogy dolgozók már nincsenek. Kipróbáltuk, mit tud az üzletlánc hibrid boltja – megmutatjuk, hogyan próbálhatja ki ön is.","shortLead":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni...","id":"20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"0503cf7a-de2e-4ab1-b3a1-17210c81f9aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 16:39","title":"Megnyílt az első olyan bolt az országban, ahova akkor is bemehet vásárolni, amikor a dolgozók már hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","shortLead":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","id":"20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"84ab296e-a072-4799-8f63-3ef7e6964caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","timestamp":"2025. május. 22. 17:25","title":"Az elmaradt repülőrajt ellenére önti a közpénzt a kormány a baráti cégekbe és alapítványokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554a89c4-cffe-4ad5-b74c-43c67171abda","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bár papíron a magyar kormány lényegében nulla bevétellel számol, módosítani akarja az uniós Helyreállítási Eszköz (RRF) forrásainak megszerzéséhez szükséges tervet, ennek érdekében egyeztet Brüsszellel. A tét 2,6 ezer milliárd forint támogatás és 1,5 ezer milliárd forint hitel, az idő szorít, az eszköz jövőre zárul.","shortLead":"Bár papíron a magyar kormány lényegében nulla bevétellel számol, módosítani akarja az uniós Helyreállítási Eszköz (RRF...","id":"20250522_Magyarorszag-informalis-egyeztetes-Brusszel-rrf-unios-tamogatas-eu-koltsegvetes-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554a89c4-cffe-4ad5-b74c-43c67171abda.jpg","index":0,"item":"c6a12b0a-c66c-47bb-a963-477165e3c8fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Magyarorszag-informalis-egyeztetes-Brusszel-rrf-unios-tamogatas-eu-koltsegvetes-2026-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 13:10","title":"Magyarország nem adja fel, „informális egyeztetéseket” folytat Brüsszellel 4 ezer milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","shortLead":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","id":"20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec.jpg","index":0,"item":"7dff9ed1-8258-4a1e-adaa-7209551be710","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Szürreális, álomszerű animációkkal gazdagított dokumentumfilmet láthatunk Freudról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és júliusban változásokat tapasztalhatnak az ügyintézésben: hosszabb átfutási idők, a megszokottnál később érkező számlák várnak rájuk. Ennek oka, hogy az E.ON Hungária Csoport egységesíti informatikai rendszereit.","shortLead":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és...","id":"20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94.jpg","index":0,"item":"5ebfcd8a-45c6-4142-bfe8-290ea6b76510","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. május. 22. 10:31","title":"Heteken belül ön is megérezheti, hogy egységesíti informatikai rendszereit az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]