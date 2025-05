Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d98d2da5-8f5e-4964-9054-47d05391b8dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Súlyos adatszivárgás történt, Facebook-, Google- és Apple-fiókok is érintettek.","shortLead":"Súlyos adatszivárgás történt, Facebook-, Google- és Apple-fiókok is érintettek.","id":"20250523_adatszivargas-belepesi-adatok-e-mail-jelszo-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d98d2da5-8f5e-4964-9054-47d05391b8dd.jpg","index":0,"item":"745bff85-9723-4035-a66f-747fb593b896","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_adatszivargas-belepesi-adatok-e-mail-jelszo-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. május. 23. 14:33","title":"180 000 000+ jelszó került ki a netre, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3429942-0a0a-4ef7-9ec6-61fdb0b9eb6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június elején dől el, hogy 2026-ban lecserélik-e a levát.","shortLead":"Június elején dől el, hogy 2026-ban lecserélik-e a levát.","id":"20250523_bulgaria-leva-euro-eurozona-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3429942-0a0a-4ef7-9ec6-61fdb0b9eb6b.jpg","index":0,"item":"22921f01-dc36-40bc-a47a-c4095d47821d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_bulgaria-leva-euro-eurozona-csatlakozas","timestamp":"2025. május. 23. 18:02","title":"Jövőre várhatóan már a bolgárok is euróval fizethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","shortLead":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","id":"20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116.jpg","index":0,"item":"8028e2cb-bf29-4e6f-94fc-fc6e31fb370e","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","timestamp":"2025. május. 24. 11:05","title":"Őrizetbe vették Renner Erika zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f672a24-a3c2-4237-a653-46397b36661c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fekete-Afrika lakosságának több mint a harmada éget rendszeresen faszenet, főként a főzéshez, óriási környezeti károkat okozva. És a több tízmilliárd dolláros faszénüzlet várhatóan tovább bővül.","shortLead":"Fekete-Afrika lakosságának több mint a harmada éget rendszeresen faszenet, főként a főzéshez, óriási környezeti károkat...","id":"20250524_hvg-afrikai-faszenuzlet-olthatatlan-parazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f672a24-a3c2-4237-a653-46397b36661c.jpg","index":0,"item":"63e39315-003c-4078-895c-f78d6ce4d0a3","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-afrikai-faszenuzlet-olthatatlan-parazs","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Afrika igazi „fekete aranya” óriási biznisz, de sokszorosan megfizetünk érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely a Partizánnak beszélt arról, mi vezetett a tegnapi lemondásához.","shortLead":"Gaal Gergely a Partizánnak beszélt arról, mi vezetett a tegnapi lemondásához.","id":"20250523_gaal-gergely-kdnp-semjen-zsolt-partizan-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"880bc7d1-d77d-431c-99f1-c15b48d985d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_gaal-gergely-kdnp-semjen-zsolt-partizan-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:37","title":"„Vigyázz, Gergő, lájkoltad a Magyar Pétert!” – újabb részleteket árult el a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező alkalmazását az Európai Unió. Bürokráciacsökkentésre hivatkoznak, ám egyúttal a kontinens klímacéljai elérését is kitolják. Teljes hátraarcról van szó?","shortLead":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező...","id":"20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794.jpg","index":0,"item":"3d3a8e9c-2920-4d6a-a89a-e35bf1ede211","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","timestamp":"2025. május. 24. 12:00","title":"Amikor az EU is fénysebességgel dönt: visszavesz a zöldítési tervekből Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha tud róluk.","shortLead":"Jobb, ha tud róluk.","id":"20250523_leallas-bankok-hetvege-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"01eb073f-b108-48a1-9ab0-df3c69e6d2c0","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_leallas-bankok-hetvege-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 14:41","title":"Ilyen is ritkán van: szinte az összes nagybanknál lesz valamilyen leállás a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]