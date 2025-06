Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","shortLead":"Barron Trump legjobb barátja hívta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy Khaby Lame vízuma lejárt.","id":"20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d85eb0-ab0e-4c27-8399-c86cd6a94eb4.jpg","index":0,"item":"72dbbbd4-f5fc-4d96-af6b-0d22313eadf2","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Trump-parti-tinedzser-nyomta-fel-az-amerikai-hatosagoknal-Khaby-Lame-TikTok-sztart","timestamp":"2025. június. 11. 11:42","title":"Trump-párti tinédzser nyomta fel az amerikai hatóságoknál Khaby Lame Tiktok-sztárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok a panasz: felszívódó futárok, eltűnő csomagok, néma ügyfélszolgálat. Az NKFH vizsgálni kezdte a Temu hazai futárcégét, az iMile Hungary-t.","shortLead":"Sok a panasz: felszívódó futárok, eltűnő csomagok, néma ügyfélszolgálat. Az NKFH vizsgálni kezdte a Temu hazai...","id":"20250612_temu-imile-hungary-futarceg-hazhozszallitas-fogyasztovedelmi-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e.jpg","index":0,"item":"727d741b-e0a7-492d-b316-9c89b58f966c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_temu-imile-hungary-futarceg-hazhozszallitas-fogyasztovedelmi-vizsgalat","timestamp":"2025. június. 12. 12:46","title":"Rászálltak a fogyasztóvédők a Temu új hazai futárcégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Mohu arra készül, hogy ebből 19 milliárd forintnyi csomagolást még idén beváltanak.","shortLead":"A Mohu arra készül, hogy ebből 19 milliárd forintnyi csomagolást még idén beváltanak.","id":"20250611_33-milliard-forintnyi-vissza-nem-valtott-palack-maradt-a-rendszerben-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"b74c160d-6188-4ef2-b763-18c3a45e2a6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_33-milliard-forintnyi-vissza-nem-valtott-palack-maradt-a-rendszerben-2024-ben","timestamp":"2025. június. 11. 12:45","title":"33 milliárd forintnyi vissza nem váltott palack maradt a rendszerben 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által automatizált töltőfedél. Kipróbáltuk a az első magyar gyártású BMW-t, a bajor gyártónál új fejezetet nyitó Neue Klasse iX3-at.","shortLead":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által...","id":"20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750.jpg","index":0,"item":"d555db90-12c4-4459-99dc-1d87e6d3855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 10:00","title":"Exkluzív: titokban vezettük a forradalmat indító első debreceni BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c16b520-3189-4fb6-9739-14a89db9d65e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mit jut eszébe először arról, hogy kortárs bio agyagépítészet? És arról, hogy vályogház? Hogyan építhetünk egészségesebb otthonokat természetes építőanyagokkal, a népi építészet hagyományos elemeinek felhasználásával, akár ötödével meghaladva a szabályzatban foglalt beépíthetőséget is? A zCast friss adásában szó esik a fenntartható építészet mainstream és valódi vonulatáról, sőt, Bihari Ádám építész elárulja, mit keres egy luxusvillában a vályogvakolat, és hogy ennek ellenére miért mégsem csak a gazdagok kiváltsága mindez. De meddig is áll egy modern vályogház?","shortLead":"Mit jut eszébe először arról, hogy kortárs bio agyagépítészet? És arról, hogy vályogház? Hogyan építhetünk...","id":"20250612_fenntarthato-epiteszet-termeszetes-epitoanyagok-egeszseges-otthonok-agyag-valyog-fa-szalma-bihari-adam-naturarch-coport-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c16b520-3189-4fb6-9739-14a89db9d65e.jpg","index":0,"item":"db05a5ce-2895-4b1f-bf3f-b76be758506e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250612_fenntarthato-epiteszet-termeszetes-epitoanyagok-egeszseges-otthonok-agyag-valyog-fa-szalma-bihari-adam-naturarch-coport-zcast-podcast","timestamp":"2025. június. 12. 16:37","title":"zCast: Bio agyagépítészet vagy vályogház? A fenntartható építészetről másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","shortLead":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","id":"20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344.jpg","index":0,"item":"bce3cbb0-4dea-4f58-a259-c512ac86a780","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 18:57","title":"Magyar Péter eladja 4iG-részvényeit a hadiipar privatizálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok és a közös cég is ugyanúgy szerepel, mint januárban.","shortLead":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok...","id":"20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"27c0dcd7-c080-4583-891f-be6a00227d3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","timestamp":"2025. június. 11. 20:43","title":"Gyurcsány vagyonnyilatkozatában még nem látszik a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]