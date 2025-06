Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","shortLead":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","id":"20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9.jpg","index":0,"item":"fcc64d8e-f638-4f07-b142-45ba69226753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","timestamp":"2025. június. 10. 12:31","title":"A húszmilliárd forintot súrolja a leggazdagabb orosz–magyar család cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","shortLead":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","id":"20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa.jpg","index":0,"item":"c04d98e8-2650-450d-ac2d-223ac6a6c23c","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","timestamp":"2025. június. 08. 19:33","title":"Gyermekelhelyezési vita miatt történhetett a passaui gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája is.","shortLead":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája...","id":"20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a.jpg","index":0,"item":"b6597708-3e05-40dc-99d5-9bc89753bf5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 21:56","title":"Trump letartóztatná Kalifornia kormányzóját, aki viszont pert indít az elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","shortLead":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","id":"20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f.jpg","index":0,"item":"241a4ca1-3f19-4522-802b-5727f2478acf","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","timestamp":"2025. június. 09. 08:15","title":"Telegraph: A szerb-magyar zöldhatáron nem látszik, hogy csökkenne az illegális migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","shortLead":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","id":"20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6.jpg","index":0,"item":"917b4508-6d9f-4812-b836-7089f9870d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","timestamp":"2025. június. 10. 11:00","title":"Rekordhideget, –8 fokot mértek hajnalban a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]