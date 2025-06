Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","shortLead":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","id":"20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"4f91bdee-5d1f-48af-8ad7-bcb2087cb47b","keywords":null,"link":"/elet/20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","timestamp":"2025. június. 13. 11:36","title":"Százhúsz alkalommal repült ingyen egy férfi úgy, hogy légiutas-kísérőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","shortLead":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","id":"20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c.jpg","index":0,"item":"020aafde-b902-4a77-9110-3ab192562053","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","timestamp":"2025. június. 12. 09:52","title":"A TV2 egy mém szereplőjét mutatta be grazi lövöldözőként, egy kitalált történetet is szőttek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Alig négy nap leforgása alatt túlszárnyalta a Nintendo Switch 2 a konzol első generációs változatának első hónapban mért eladási számait, és úgy tűnik, az érdeklődésnek még mindig nincs vége.","shortLead":"Alig négy nap leforgása alatt túlszárnyalta a Nintendo Switch 2 a konzol első generációs változatának első hónapban...","id":"20250611_nintendo-switch-2-jatekkonzol-eladasi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"cc1c8dae-8226-4956-bb98-e51689d85f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nintendo-switch-2-jatekkonzol-eladasi-adatok","timestamp":"2025. június. 11. 17:03","title":"607 darab/perc: őrült tempóban fogy a Nintendo új játékkonzolja, a Switch 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok elhatárolódott a támadástól, Irán súlyos válaszcsapást ígért, majd 100 drónt indított meg Izrael felé. A konfliktus legfrissebb fejleményei percről percre.","shortLead":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok...","id":"20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"59ac0958-eeb1-4957-b004-a479cfa3e495","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:15","title":"Iráni nukleáris létesítményeket bombázott Izrael, Irán drónsereget indított válaszul – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatékonynak bizonyul az új forgalmi rendszer, májusban mindössze egy alkalommal akadt el szabálytalanul parkoló miatt a trolibusz.","shortLead":"Hatékonynak bizonyul az új forgalmi rendszer, májusban mindössze egy alkalommal akadt el szabálytalanul parkoló miatt...","id":"20250611_Szabadon-suhanhatnak-a-trolik-a-VII-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee.jpg","index":0,"item":"ac56cbde-502f-4a1b-85d3-0181d7235b25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Szabadon-suhanhatnak-a-trolik-a-VII-keruletben","timestamp":"2025. június. 11. 15:30","title":"Szabadon suhanhatnak a trolik a VII. kerületben a szigorítás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új anyagok tervezésébe vonták be a mesterséges intelligenciát, és sikerült létrehozni egy igen könnyű, ám egészen szélsőséges igénybevételeknek is ellenálló különleges anyagot.","shortLead":"Új anyagok tervezésébe vonták be a mesterséges intelligenciát, és sikerült létrehozni egy igen könnyű, ám egészen...","id":"20250612_eros-ellenallo-konnyu-anyagot-tervezett-a-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"2c5374d3-8604-47a7-86ec-23ce5b5326cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_eros-ellenallo-konnyu-anyagot-tervezett-a-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 12. 19:03","title":"A tudósoknak is leesett az álluk, olyan csodaanyagot tett le az asztalra a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő években több érdekes új modellre is lehet számítani. ","shortLead":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő...","id":"20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da.jpg","index":0,"item":"916673c7-dc09-4544-ab53-fcea8d5db1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","timestamp":"2025. június. 12. 18:00","title":"Új SUV-modellek a láthatáron: ezekre az autókra vár a fél világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikák nem kötelesek érvényesíteni áraikban a gyógyszergyártók és -kereskedők által vállalt árcsökkentést. A patikák számára külön nehézség, hogy éppen a szóban forgó termékeken képesek behozni a vényköteles (hatósági áras) termékeken elszenvedni kényszerült veszteségeket.","shortLead":"A patikák nem kötelesek érvényesíteni áraikban a gyógyszergyártók és -kereskedők által vállalt árcsökkentést. A patikák...","id":"20250613_Van-egy-kis-bokkeno-Nagy-Marton-ujabb-arcsokkentesevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"9a81e307-64c3-4721-97a5-2e953b475397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Van-egy-kis-bokkeno-Nagy-Marton-ujabb-arcsokkentesevel","timestamp":"2025. június. 13. 09:32","title":"Van egy kis bökkenő Nagy Márton újabb árcsökkentésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]