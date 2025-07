Vége a nagy kamatcsökkentésnek az eurózónában

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa úgy határozott, hogy az EKB három irányadó kamatlábát változatlanul hagyja (tehát 2, 2,15 és 2,4 százalékon). Ezzel az EKB egyéves kamatcsökkentési ciklust fejezett be, az irányadó ráta egy éve májusban 4,5 százalékon állt. Összehasonlításképpen: a hazai alapkamat 6,5 százalék, és szó sincs a mérsékléséről.

Az EKB indoklása szerint „az infláció jelenleg a 2%-os középtávú célnál tartózkodik. A kapott információk összességükben összhangban vannak a Kormányzótanácsnak az inflációs kilátásokról alkotott előző értékelésével. Tovább enyhült a belföldi ároldali nyomás, a bérek pedig lassabban emelkednek. Részben a Kormányzótanács által végrehajtott kamatvágások nyomán a gazdaság ezidáig mindent egybe véve reziliensnek mutatkozik a nehéz világgazdasági környezetben. A környezet ugyanakkor továbbra is rendkívül bizonytalan, különösen a kereskedelmi viták miatt.”

Donald Trump AFP

A fő kérdést a kereskedelmi viták jelentik. Az EKB alapforgatókönyve 10 százalékos vámmértékekkel számol, annál még a most kidolgozás alatt álló 15 százalékos alaprátát tartalmazó megállapodás is rosszabb lenne. Különösen rossz volna, ha nem sikerülne megegyezésre jutni, és a 30 százalékos amerikai vámokon túl még az uniós megtorló intézkedések is életbe lépnének.

A bizonytalan környezetnek megfelelően az EKB nem deklarálta a kamatcsökkentési ciklus végét, a kormányzótanács a jövőben is hónapról hónapra, a beérkező adatok tükrében hoz döntéseket.