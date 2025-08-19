Fél év alatt több mint 226 milliárdos bevételt hoztak a gyártójuknak a Labubu-plüssfigurák

Szárnyal a kínai Pop Mart játékgyártó: a világszerte óriási népszerűségnek örvendő Labubu-baba iránti keresletnek köszönhetően a cég első féléves nettó nyeresége 396,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest – írja a Reuters a cég keddi gyorsjelentése alapján.

Emellett a Pop Mart részvényei idén már több mint 200 százalékot erősödtek a hongkongi tőzsdén, amivel a vállalat értéke olyan cégekét haladta meg, mint a Barbie-t gyártó Mattel és a Hello Kitty-t birtokló Sanrio.

A cég sikerének egyik titka a zsákbamacska módszerük: a vásárlók csak a csomag kibontásakor tudják meg, melyik figura került hozzájuk. De az is hozzájárul népszerűségükhöz, hogy olyan világsztárok is rajonganak érte, mint a Blackpink énekesnője, Lisa, Rihanna vagy David Beckham.

A Pop Mart elárulta, hogy szeptembertől napi 10 millió Labubu babát terveznek értékesíteni, hogy kielégítsék a globális keresletet. A cég zászlóshajójának számító „The Monsters” márka az első félévben 4,81 milliárd jüanos (kb. 226 milliárd forint) bevételt hozott, ami a teljes bnevételük több mint harmadát jelenti.

A vállalat jelenleg 571 üzlettel rendelkezik, ezek közül 40-et idén nyitott, illetve 18 országban és régióban 2597 automatizált „robotboltot” is működtet.

A nyitókép forrása: stringer / IC photo / Imaginechina via AFP.