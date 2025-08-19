Hároméves csúcson az államadósság

Egyetlen negyedév alatt 4000 milliárd forinttal nőtt a mínusz.

  • HVG HVG
Hároméves csúcson az államadósság

Magyarország államadóssága 63 981 milliárd forintra emelkedett a második negyedév végére – derült ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett adataiból.

Vagyis a GDP 76 százalékára nőtt Magyarország bruttó államadóssága, ennél magasabb utoljára három éve volt az érték

– állapította meg a Portfolio.

Az első negyedéves adat még 59875,7 milliárd forint volt, ami a GDP 75,3 százalékának felelt meg, tehát az eladósodottság nagyon meredeken megnőtt április-júniusban.

A tavalyi év végén a GDP 73,5 százaléka volt az államadósság – a lap rámutat, hogy ha nem sikerül az alá csökkenteni az arányt az év végére, akkor 2020 óta először fordulhat elő, hogy emelkedik az adósságráta.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek
2025 33. lapszám