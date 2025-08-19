Hároméves csúcson az államadósság

Magyarország államadóssága 63 981 milliárd forintra emelkedett a második negyedév végére – derült ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett adataiból.

Vagyis a GDP 76 százalékára nőtt Magyarország bruttó államadóssága, ennél magasabb utoljára három éve volt az érték

– állapította meg a Portfolio.

Az első negyedéves adat még 59875,7 milliárd forint volt, ami a GDP 75,3 százalékának felelt meg, tehát az eladósodottság nagyon meredeken megnőtt április-júniusban.

A tavalyi év végén a GDP 73,5 százaléka volt az államadósság – a lap rámutat, hogy ha nem sikerül az alá csökkenteni az arányt az év végére, akkor 2020 óta először fordulhat elő, hogy emelkedik az adósságráta.