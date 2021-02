Az eltelt évekeredményeképpen mind többen értik, hogyan készüla Magyar Power 50 rangsora, és miért érdemes figyelnirá akkor is, ha nem tekinthető kőbe vésett igazságnak.Tudatában vagyunk annak, hogy a mérhető, számszerűsíthető kritériumok hiánya miatt a lista a mai magyarképzőművészet és a műkereskedelem egészét jól reprezentáló zsűri összetétele mellett sem lehet objektív;egyszerre veendő komolyan, és fogható fel játékként. A járvány okozta kényszerű körülmények, a színtérmegszokottól eltérő, erősen korlátozott működése okánebben az évben a listát 25 szereplőre csökkentettük, ésezúttal nemcsak személyekre, hanem intézményekre islehetett javaslatot tenni – különös tekintettel a vírushelyzettel számot vető, arra reagáló szakmai teljesítményekre.Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Power neméletműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelenesetben a 2020-as év – szakmai teljesítményeit veszifigyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát, nempedig annak irányát, milyenségét értékeli. A rangsorokból hosszabb távon értékes kordokumentum áll össze, és az évről évre bekövetkező változások,hangsúlyeltolódások nyomon követése fontos következtetések levonását teszi lehetővé. Erre tettünk kísérletet ötév elteltével a Műértő 2016. márciusi számában, tízéveselemzésünket pedig e számunk 7. oldalán olvashatják.Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a 25 tagúzsűri összetételében csak elkerülhetetlen változásoklegyenek. Ezért örülünk annak, hogy az ArtReview-tólátvett „játékszabályoknak” megfelelően titkos összetételű zsűri tagjai – egy személycserétől eltekintve – idén isigent mondtak felkérésünkre. Ezúttal is rövid indoklástkértünk tőlük saját listájuk első öt helyezettjéhez. Ebbenaz évben 187 személyre érkezett szavazat – hatvannalkevesebbre, mint tavaly –; a sorrend most is az egyeszsűritagok listáján elért helyezéseknek megfelelő pontszámok egyszerű összeadásával alakult ki.

Az elte évek

eredményeképpen mind többen értik, hogyan készül

a Magyar Power 50 rangsora, és miért érdemes figyelni

rá akkor is, ha nem tekinthető kőbe vésett igazságnak.

Tudatában vagyunk annak, hogy a mérhető, számszerűsíthető kritériumok hiánya miatt a lista a mai magyar

képzőművészet és a műkereskedelem egészét jól reprezentáló zsűri összetétele mellett sem lehet objektív;

egyszerre veendő komolyan, és fogható fel játékként.

A járvány okozta kényszerű körülmények, a színtér

megszokottól eltérő, erősen korlátozott működése okán

ebben az évben a listát 25 szereplőre csökkentettük, és

ezúttal nemcsak személyekre, hanem intézményekre is

lehetett javaslatot tenni – különös tekintettel a vírushelyzettel számot vető, arra reagáló szakmai teljesítményekre.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Power nem

életműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelen

esetben a 2020-as év – szakmai teljesítményeit veszi

figyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát, nem

pedig annak irányát, milyenségét értékeli.

A rangsorokból hosszabb távon értékes kordokumentum áll össze, és az évről évre bekövetkező változások,

hangsúlyeltolódások nyomon követése fontos következtetések levonását teszi lehetővé. Erre tettünk kísérletet öt

év elteltével a Műértő 2016. márciusi számában, tízéves

elemzésünket pedig e számunk 7. oldalán olvashatják.

Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a 25 tagú

zsűri összetételében csak elkerülhetetlen változások

legyenek. Ezért örülünk annak, hogy az ArtReview-tól

átvett „játékszabályoknak” megfelelően titkos összetételű zsűri tagjai – egy személycserétől eltekintve – idén is

igent mondtak felkérésünkre. Ezúttal is rövid indoklást

kértünk tőlük saját listájuk első öt helyezettjéhez. Ebben

az évben 187 személyre érkezett szavazat – hatvannal

kevesebbre, mint tavaly –; a sorrend most is az egyes

zsűritagok listáján elért helyezéseknek megfelelő pontszámok egyszerű összeadásával alakult ki.

Mivel a rangsor első tíz helyezettjének pozíciója –

többségében évekre visszamenőleg is – meglehetősen

stabilnak bizonyult, ezért 2015-ben úgy döntöttünk,

hogy a továbbiakban minden évben az aktuális lista kínálta új szempontok alapján választjuk ki azt az öt szereplőt, akikről rövid portrét közlAz eltelt évekeredményeképpen mind többen értik, hogyan készüla Magyar Power 50 rangsora, és miért érdemes figyelnirá akkor is, ha nem tekinthető kőbe vésett igazságnak.Tudatában vagyunk annak, hogy a mérhető, számszerűsíthető kritériumok hiánya miatt a lista a mai magyarképzőművészet és a műkereskedelem egészét jól reprezentáló zsűri összetétele mellett sem lehet objektív;egyszerre veendő komolyan, és fogható fel játékként.A járvány okozta kényszerű körülmények, a színtérmegszokottól eltérő, erősen korlátozott működése okánebben az évben a listát 25 szereplőre csökkentettük, ésezúttal nemcsak személyekre, hanem intézményekre islehetett javaslatot tenni – különös tekintettel a vírushelyzettel számot vető, arra reagáló szakmai teljesítményekre.Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Power neméletműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelenesetben a 2020-as év – szakmai teljesítményeit veszifigyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát, nempedig annak irányát, milyenségét értékeli.A rangsorokból hosszabb távon értékes kordokumentum áll össze, és az évről évre bekövetkező változások,hangsúlyeltolódások nyomon követése fontos következtetések levonását teszi lehetővé. Erre tettünk kísérletet ötév elteltével a Műértő 2016. márciusi számában, tízéveselemzésünket pedig e számunk 7. oldalán olvashatják.Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a 25 tagúzsűri összetételében csak elkerülhetetlen változásoklegyenek. Ezért örülünk annak, hogy az ArtReview-tólátvett „játékszabályoknak” megfelelően titkos összetételű zsűri tagjai – egy személycserétől eltekintve – idén isigent mondtak felkérésünkre. Ezúttal is rövid indoklástkértünk tőlük saját listájuk első öt helyezettjéhez. Ebbenaz évben 187 személyre érkezett szavazat – hatvannalkevesebbre, mint tavaly –; a sorrend most is az egyeszsűritagok listáján elért helyezéseknek megfelelő pontszámok egyszerű összeadásával alakult ki. Az eltelt évekeredményeképpen mind többen értik, hogyan készüla Magyar Power 50 rangsora, és miért érdemes figyelnirá akkor is, ha nem tekinthető kőbe vésett igazságnak.Tudatában vagyunk annak, hogy a mérhető, számszerűsíthető kritériumok hiánya miatt a lista a mai magyarképzőművészet és a műkereskedelem egészét jól reprezentáló zsűri összetétele mellett sem lehet objektív;egyszerre veendő komolyan, és fogható fel játékként.A járvány okozta kényszerű körülmények, a színtérmegszokottól eltérő, erősen korlátozott működése okánebben az évben a listát 25 szereplőre csökkentettük, ésezúttal nemcsak személyekre, hanem intézményekre islehetett javaslatot tenni – különös tekintettel a vírushelyzettel számot vető, arra reagáló szakmai teljesítményekre.Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Power neméletműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelenesetben a 2020-as év – szakmai teljesítményeit veszifigyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát, nempedig annak irányát, milyenségét értékeli.A rangsorokból hosszabb távon értékes kordokumentum áll össze, és az évről évre bekövetkező változások,hangsúlyeltolódások nyomon követése fontos következtetések levonását teszi lehetővé. Erre tettünk kísérletet ötév elteltével a Műértő 2016. márciusi számában, tízéveselemzésünket pedig e számunk 7. oldalán olvashatják.Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a 25 tagúzsűri összetételében csak elkerülhetetlen változásoklegyenek. Ezért örülünk annak, hogy az ArtReview-tólátvett „játékszabályoknak” megfelelően titkos összetételű zsűri tagjai – egy személycserétől eltekintve – idén isigent mondtak felkérésünkre. Ezúttal is rövid indoklástkértünk tőlük saját listájuk első öt helyezettjéhez. Ebbenaz évben 187 személyre érkezett szavazat – hatvannalkevesebbre, mint tavaly –; a sorrend most is az egyeszsűritagok listáján elért helyezéseknek megfelelő pontszámok egyszerű összeadásával alakult ki.