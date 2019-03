Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","shortLead":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","id":"20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee511e6-b1e0-42d4-bd18-33bffc100291","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","timestamp":"2019. március. 27. 08:40","title":"A Facebookon kért segítséget az egyik elismert magyar gitáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","shortLead":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","id":"20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd0d7e-4d4d-4f94-901b-639ffd278ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","timestamp":"2019. március. 27. 08:03","title":"Megváltozik a Gmail működése, már nemcsak levelezésre lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"portfolio.hu","category":"enesacegem","description":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is kevéssel.","shortLead":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is...","id":"20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd3cf1b-bbab-4a7f-bbae-40c9c1f771e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","timestamp":"2019. március. 27. 17:55","title":"Harmadával csökkent a német bankvezér fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most egy pofonegyszerű módszert ajánl, amivel segíthetünk a méheknek.","shortLead":"A méhek megmentése nemcsak természetvédelmi feladat, az emberiség jövője is múlik azon, kitartanak-e az apró rovarok...","id":"20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12e2e8f-4117-4ce0-8ef2-ff12740e88c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mehek_megmentese_mehecskehotel_magyar_madartani_es_termeszedvedelmi_egyesulet_mme","timestamp":"2019. március. 26. 11:19","title":"Ilyen egyszerű: ön is tehet a méhek megmentéséért, fillérekbe kerül a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8249b9b1-2e5c-423e-b4b2-3e4438eaa746","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy autósra, aztán egy buszra lőtt. A támadásban ketten meghaltak. ","shortLead":"Előbb egy autósra, aztán egy buszra lőtt. A támadásban ketten meghaltak. ","id":"20190328_Keresztezodesben_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi_Seattleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8249b9b1-2e5c-423e-b4b2-3e4438eaa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf67dac0-487f-4c3b-9536-4beace0cc4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Keresztezodesben_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi_Seattleben","timestamp":"2019. március. 28. 07:56","title":"Kereszteződésben kezdett lövöldözni egy férfi Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbe0c64-da3a-4a5c-8de6-a5a4df9619e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-nagydíjas művész múlt héten került kórházba. ","shortLead":"A Kossuth-nagydíjas művész múlt héten került kórházba. ","id":"20190327_Hazaengedtek_a_korhazbol_Torocsik_Marit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbe0c64-da3a-4a5c-8de6-a5a4df9619e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee977b-3d8e-4afe-9762-57030fd405f3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Hazaengedtek_a_korhazbol_Torocsik_Marit","timestamp":"2019. március. 27. 15:04","title":"Hazaengedték a kórházból Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","shortLead":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","id":"20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22d9f58-e788-4e23-ae5b-c993259f5147","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","timestamp":"2019. március. 26. 09:14","title":"Ilyen energiaelnyelőkkel próbálják védeni az M1-esen dolgozókat az életveszélytől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","shortLead":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","id":"20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e59f94-b318-48ff-8e60-6f384f17310f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. március. 26. 20:33","title":"Nézze meg ezt a videót, és rögtön megérti, miért a P30 Pro most a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]