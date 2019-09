Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50a0c5e2-b622-4e65-a0ae-72361d35bfe4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatjuk az olimpiai formaruha-pályázaton induló, de nem nyertes ruhaterveket.","shortLead":"Bemutatjuk az olimpiai formaruha-pályázaton induló, de nem nyertes ruhaterveket.","id":"20190912_tokio_olimpia_magyar_csapat_formaruha_nanushka_tomcsanyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a0c5e2-b622-4e65-a0ae-72361d35bfe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825fedbb-40f9-4f22-836a-1834f54d8851","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_magyar_csapat_formaruha_nanushka_tomcsanyi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:28","title":"Nem nyert – ezekben a ruhákban is vonulhattak volna a magyar olimpikonok Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6284f72-6953-41d0-8120-5be052072110","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DNS-alapú származásellenőrzést segítik.","shortLead":"A DNS-alapú származásellenőrzést segítik.","id":"20190914_65_millio_forintot_szan_a_Nebih_arra_hogy_kideruljon_melyik_kutya_magyar_valoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6284f72-6953-41d0-8120-5be052072110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758c1f70-8202-420f-94f0-711833b33e02","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_65_millio_forintot_szan_a_Nebih_arra_hogy_kideruljon_melyik_kutya_magyar_valoban","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:58","title":"65 millió forintot szán a Nébih arra, hogy kiderüljön, melyik kutya magyar valóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd a Földről. ","shortLead":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd...","id":"20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5480a67c-d4e1-42b8-b482-7530b505fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:33","title":"Két aszteroida is megközelíti a Földet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","id":"20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038eb07f-b0be-4d3b-8b23-d297dd2604f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:37","title":"Hatalmas lángokkal égett egy ház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e5f4c4-c1d1-4465-be6f-6acff493c8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első szabadon választott Országgyűlés képviselője és jegyzője volt.","shortLead":"Az első szabadon választott Országgyűlés képviselője és jegyzője volt.","id":"20190913_Meghalt_Toth_Sandor_iro_parlamenti_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e5f4c4-c1d1-4465-be6f-6acff493c8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda49b85-1103-41c7-95ff-6f4f929a4dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Meghalt_Toth_Sandor_iro_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 20:47","title":"Meghalt Tóth Sándor író, volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","shortLead":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","id":"20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54384cf5-f311-4a0d-937f-305de070fef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Alföldi Róbert is Pikó András mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","shortLead":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","id":"20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c89e49-fee3-4dd9-a6bb-ffd87f331025","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Rogán-Gaál Cecília hatalmas házat bérel Sarka Kata férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]