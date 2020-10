Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf7352bc-b810-485b-b7e7-d1766f8e1a67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrügynökség repülőgépen működő teleszkópjával sikerült igazolni azt, amit korábban soha: vízmolekulákra bukkantak a Hold világos, napsütötte részén.","shortLead":"Az űrügynökség repülőgépen működő teleszkópjával sikerült igazolni azt, amit korábban soha: vízmolekulákra bukkantak...","id":"20201026_viz_hold_nasa_sofia_teleszkop_obszervatorium_vizmolekula_vizjeg_hidegcsapda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7352bc-b810-485b-b7e7-d1766f8e1a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879fedd5-7c81-4e1c-acb3-d053c977d5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_viz_hold_nasa_sofia_teleszkop_obszervatorium_vizmolekula_vizjeg_hidegcsapda","timestamp":"2020. október. 26. 18:04","title":"A NASA két nagy bejelentést is tett a Holdról, az egyikkel végre tisztázódik egy fontos kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel...","id":"20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48977ab-28f8-496b-b0b2-562962c04304","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","timestamp":"2020. október. 28. 13:38","title":"Engedjék be soron kívül a vallási vigasztalást végzőket az egészségügyi intézményekbe – kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. október. 27. 12:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezer igazolt koronavírus-fertőzöttet találnak naponta, Szlávik János szerint a többség a megbetegedése előtt valamilyen zsúfolt helyen volt. ","shortLead":"Több ezer igazolt koronavírus-fertőzöttet találnak naponta, Szlávik János szerint a többség a megbetegedése előtt...","id":"20201028_Szlavik_Janos_A_fertozottek_nagy_tobbsege_nem_kerulte_a_nagy_rendezvenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd63b461-35ca-46de-9122-4b2191fe8512","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Szlavik_Janos_A_fertozottek_nagy_tobbsege_nem_kerulte_a_nagy_rendezvenyeket","timestamp":"2020. október. 28. 15:31","title":"Szlávik János: A fertőzöttek jelentős része nem kerülte el a nagy rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"Somogyi Zoltán","category":"360","description":"Milyen a magyar választó? Milyen a politikus? Milyen az ellenzéki politikus? Az ellenzéki pártoknak 2022 előtt egyebek közt ezeket a kérdéseket kell tisztázniuk, aztán tervet, programot, menetrendet készíteniük – fejti ki a szerző. Ha erre képtelenek, azt ajánlja, menjenek el tréningre az SZFE-s hallgatókhoz. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Milyen a magyar választó? Milyen a politikus? Milyen az ellenzéki politikus? Az ellenzéki pártoknak 2022 előtt egyebek...","id":"20201027_Somogyi_Zoltan_Krumplizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4570ebb-e86d-4fa4-b139-0fb000be4ef5","keywords":null,"link":"/360/20201027_Somogyi_Zoltan_Krumplizmus","timestamp":"2020. október. 27. 07:00","title":"Somogyi Zoltán: Krumplizmus – Az ellenzék esélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173402a-f5db-4f96-86ea-c4d86521ff3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki teljesen értelmetlen módon rombolásba és pusztításba kezd. ","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki teljesen értelmetlen módon rombolásba és pusztításba kezd. ","id":"20201027_felgyujtotta_61_millio_forintos_mercedeset_es_zaporozseccel_tavozott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1173402a-f5db-4f96-86ea-c4d86521ff3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ebbdb-9e82-481e-a93d-51da4a57d5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_felgyujtotta_61_millio_forintos_mercedeset_es_zaporozseccel_tavozott__video","timestamp":"2020. október. 27. 07:59","title":"Felgyújtotta 61 millió forintos Mercedesét és Zaporozseccel távozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]