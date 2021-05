Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","shortLead":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","id":"20210518_brazilia_borton_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6cfef4-891a-4498-880c-a865b6653981","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_brazilia_borton_koronavirus","timestamp":"2021. május. 18. 07:51","title":"Százak haltak meg a túlzsúfolt brazil börtönökben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfef647-b960-49f5-9fcf-25a68c638169","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ha ki akarják használni az amerikai konzervatívok az abortusz szabályainak szigorítására, hogy Trump elnöksége alatt többségbe kerültek a legfelsőbb bíróságban, arra most jött el a lehetőség.","shortLead":"Ha ki akarják használni az amerikai konzervatívok az abortusz szabályainak szigorítására, hogy Trump elnöksége alatt...","id":"20210518_usa_abortusz_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bfef647-b960-49f5-9fcf-25a68c638169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e6cf98-1bb7-469b-a569-9c8df61660e5","keywords":null,"link":"/elet/20210518_usa_abortusz_birosag","timestamp":"2021. május. 18. 05:41","title":"Elkezdheti az abortusz szabályainak szigorítását az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér belső harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két szervezet által együtt fejlesztett új rendszer. Nemcsak gyorsabban azonosítja a felbukkanó koronavírus-mutációkat, hanem azt is elemzi, hogy mennyire hatékonyak ellenük a már engedélyezett vakcinák.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két...","id":"20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80dd5-22e1-424c-a8ef-5c2d11d501fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","timestamp":"2021. május. 18. 08:03","title":"Perceken belül lecsap a koronavírus új mutációira egy új rendszer – megmutatja, hatékony-e ellenük a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","shortLead":"Már májusban újra várja a nézőket a fővárosi színház, ráadásul egy vadonatúj bemutatóval.","id":"20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c6a47-de40-43f2-9e1a-224d77a954a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39202773-f8b7-4beb-9445-3ff24e18a254","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_ujranyit_Hegedus_D_Geza_uj_eloadasaval","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"A Katona József Színház is újranyit, Hegedűs D. Géza új előadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról, az alvás fontosságáról, illetve különböző egészség-hackekről.","shortLead":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról...","id":"calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58df05-7282-4285-997a-c57d3d2dfcd2","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","timestamp":"2021. május. 17. 07:30","title":"„Az ember egészsége akkor lehet a legjobb, ha megérti, hogy mire lett kitalálva a szervezete” (interjú)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","shortLead":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","id":"20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3363267-9f5b-49e8-84be-d59e49ecd9b9","keywords":null,"link":"/sport/20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"Valter Attila: Álmomban sem gondoltam, hogy a Puskás is rózsaszínben fog díszelegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]