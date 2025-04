Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most január-februárban, mint egy évvel korábban. A tényleges januári áremelést nagyrészt az őszi akciók vége és új csomagok bevezetése okozta. Ha változik a csomagkínálat, akkor a KSH a minőségváltozást is figyelembe veszi.","shortLead":"Még a tavaly tavaszi inflációkövető áremelések miatt volt jóval magasabb a telekomszolgáltatások ára most...","id":"20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40a5f1d-1c93-49f4-9f98-391216d90fe4.jpg","index":0,"item":"1bc1a4a1-0854-483e-9564-e503059b8276","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_Illuzio-az-ev-eleji-telekom-aremeles-ami-miatt-Nagy-Marton-haborut-hirdetett","timestamp":"2025. április. 12. 14:30","title":"Illúzió az év eleji telekom-áremelés, ami miatt Nagy Márton háborút hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c363434-a31f-4d0d-803a-4a3d6da27487","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém hat gólos hátrányban is volt, a hajrában fölzárkózott, de nem tudta megfordítani a meccset. A Szeged hat év után lett újra kupagyőztes. ","shortLead":"A Veszprém hat gólos hátrányban is volt, a hajrában fölzárkózott, de nem tudta megfordítani a meccset. A Szeged hat év...","id":"20250413_szegd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c363434-a31f-4d0d-803a-4a3d6da27487.jpg","index":0,"item":"d9f8f7b5-f51e-4f8d-b416-9ab212be9cb9","keywords":null,"link":"/sport/20250413_szegd","timestamp":"2025. április. 13. 21:56","title":"Őrült izgalmakat hozott a kézilabda-kupadöntő, a végén a Szeged örülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","shortLead":"A tavalyi MVM Dome-buli után most a Papp László Arénát töltötte csurig Pogány Induló.","id":"20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b749d16f-1f0a-4763-bd67-1683c773517f.jpg","index":0,"item":"baeadeb6-c5cb-42bf-92e2-1fdc40ccba46","keywords":null,"link":"/elet/20250413_pogany-indulo-koncert-papp-laszlo","timestamp":"2025. április. 13. 12:04","title":"„Mi legyen ezután, a Puskás?” - Pogány Induló földbe döngölte az Arénát és kijelölte az új célt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle francia elnök különutas nagyhatalmi politikájával elérte, hogy a lazuló amerikai védőerő közepette Európában Franciaországnak van az Egyesült Királyság mellett nukleáris arzenálja.","shortLead":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle...","id":"20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677.jpg","index":0,"item":"63ed8455-2e8c-47ab-b37e-d22fe069ffcb","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Amikor a franciák komolyan vették a függetlenedést Amerikától: hogyan teremtett atomhatalmat De Gaulle Európa közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d588e-9a3d-4c23-9ab5-622c04ec70cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eladósorba került egy igencsak utána fordulós Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster.","shortLead":"Eladósorba került egy igencsak utána fordulós Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster.","id":"20250414_alig-van-teteje-es-szelvedoje-ennek-a-patinas-porsche-speedster-ritkasagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d588e-9a3d-4c23-9ab5-622c04ec70cf.jpg","index":0,"item":"e840892c-2f2a-4ca3-bf23-5ce719278d5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_alig-van-teteje-es-szelvedoje-ennek-a-patinas-porsche-speedster-ritkasagnak","timestamp":"2025. április. 14. 06:41","title":"Alig van teteje és szélvédője ennek a patinás Porsche ritkaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","shortLead":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","id":"20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf.jpg","index":0,"item":"e467daf5-a25a-4656-871d-4676f47178e8","keywords":null,"link":"/elet/20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","timestamp":"2025. április. 14. 10:57","title":"Rogán-Gaál Cecília szerint semmi sincs ingyen, Sarka Kata szerint szorgalommal sokszor be lehet hozni a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e103cad6-d0b9-4f8b-93e1-7cd5fca85bb5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely rangos oldtimer rendezvény jellemzően méregdrága csillogó autókat felvonultató mezőnye ezúttal Tokaj környékét vette célkeresztbe.","shortLead":"Egy közel félmillió kilométert futott egykori német taxi kombi E-osztállyal indultunk a 2025-ös Csillagtúrán, mely...","id":"20250414_7-szemelyes-dizel-kombitol-a-milliardos-siralyszarnyasig-a-mercedes-csillagturan-versenyeztunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e103cad6-d0b9-4f8b-93e1-7cd5fca85bb5.jpg","index":0,"item":"1ccac4b4-cec1-4538-8e02-50640316cc30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_7-szemelyes-dizel-kombitol-a-milliardos-siralyszarnyasig-a-mercedes-csillagturan-versenyeztunk","timestamp":"2025. április. 14. 09:55","title":"7 személyes régi dízel kombitól a milliárdos sirályszárnyas kupéig: a Mercedes Csillagtúrán versenyeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","shortLead":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","id":"20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"b1f20c4a-5521-4748-90bf-db93f40a7ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","timestamp":"2025. április. 13. 08:45","title":"Amerika újabb követelése: átvenné az irányítást az egyik fontos ukrán gázvezeték felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]