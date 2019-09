Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Gőzerővel zakatol a kampány a főváros XVIII. kerületében. Nem elég, hogy a semmiből feltűnt egy szervezet, és villámgyorsan összegyűjtötte az aláírásokat, még az egyik fideszes alpolgármesterre is rájár a rúd.

Történt ugyanis, hogy Szarvas Attila Sándor – aki civil kapcsolatokért és egyházügyekért felelős alpolgármester, illetve fideszes képviselőjelölt most is – olyan szórólapokat készített, ahol a neve mellett feltűnnek az alábbi logók is a jobb alsó sarokban:

Fidesz,

KDNP,

XVIII. kerület.

© hvg.hu

Szeptember 6-án a helyi ellenzék kifogást nyújtott be a helyi, kerületi választási bizottsághoz, mivel véleményük szerint Szarvas törvénysértő módon kampányol, sérül a választások tisztasága. „Jogsértő, hogy a szórólapon az önkormányzat szimbóluma szerepel. Az önkormányzat közhatalmat jelenít meg” – állt a kifogásban.

Arra kérték a Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsanak meg jogsértést, illetve tiltsák el a jelöltet a további jogsértéstől, szabjanak ki bírságot is. A HVB lesöpörte a kifogást, mondván, azt névleg az MSZP tette, de jelölőszervezetként a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik–Mindenki Magyarországa hetes fogat szerepel.

A HVB határozata ellen fellebbezést nyújtottak be az érintettek, így az ügy a Fővárosi Választási Bizottság elé került, ahol szeptember 16-án megállapították, tévedett a helyi bizottság, amikor nem vizsgálta a beadványt. Az FVB kimondta azt is, hogy Szarvas

azzal, hogy a választási szórólapján az önkormányzat jelképét szerepeltette, jogsértést követett el, megsértette a választás tisztaságának alapelvét.

Eltiltották a további jogszabálysértésektől, de nem bírságolták meg a jelöltet, mert ez Szarvas első jogszabálysértése volt.

Ughy Attila fideszes polgármester és egyben október 13-i induló oldalán az alábbi fotó jelent meg Szarvasról és a többi kormánypárti jelöltről:

(Kiemelt kép: Szarvas Attila Sándor / Facebook)