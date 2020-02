Senki sem tudja, mit hoz a holnap, így nem kizárható, hogy megjelenik az országban is a koronavírus - mondta Menczer Tamás.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Lehetetlen meggátolni, hogy Magyarországot is elérje a koronavírus, ez bármikor ideérhet, feltéve egyáltalán, hogy még nincs itt – írtuk kedd reggeli cikkünkben.

Az élet pedig hamar alátámasztotta az állításunkat, hiszen ma már a határon kopogtat a koronavírus, ha már nem lépett át rajta: a hétvége óta Észak-Olaszország egy része karanténban van, ám ez sem akadályozta meg a vírust, hogy azóta megjelenjen Ausztriában és Horvátországban is.

A napi eseményeket ebben a cikkben foglaltuk össze.

Keddi sajtótájékoztatóján Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára elmondta, hogy egy járványról beszélünk, így senki sem tudja, mit hoz a holnap, így nem kizárható, hogy megjelenik az országban is a koronavírus.

A vesztegzár alatt lévő hajón megfertőződött magyarról elmondta, hogy Japánban kórházba szállították, ahol tesztet végeztek el rajta, ennek eredményét várják. Ha pozitív, akkor átszállítják egy megfigyelő központba, azért oda, mert jól érzi magát, nem köhög, nem lázas. „Ha a teszt negatív, amire nem sok precedens volt, akkor feltehetően megismétlik a tesztet” – mondta az államtitkár.

Két olasz tartományban van karantén, mai napon kaptak egy hívást egy kamionsofőrtől, aki a lombardiai karanténban rekedt, jól van, ellátása biztosított. Egy másik magyar a római nagykövetségen jelentkezett, ő hazajött, nem lázas, de nem érzi jól magát. Karanténba szállítják, a mentő már felvette és halad a Szent László kórház felé – mondta Menczer, vele kapcsolatban elhangzott, hogy a kéthetes karanténját ki fogja tölteni.

A politikus szerint alaposan fontolják meg az olasz utat a magyarok, és továbbra is igaz az állítás, hogy Olaszország egyik szomszédja sem vezetett be szigorítást a határátkelőkön. Tegnap öt, ma már 9 tartományt érint a fertőzés, magyar állampolgár nincs az ottani fertőzöttek között. Az Olaszországból hazaérkezettekkel kapcsolatban azt mondta Menczer, hogy ebben a kérdésben a tisztifőorvos az illetékes, de egyelőre azokra figyelnek a leginkább, akik a gócpontokból érkeznek és azok közül is azokra, aki gyanús jeleket mutat.

A határok ellenőrzésével kapcsolatban elmondta, hogy a józan ész szerint először Olaszország szomszédainak kell lépnie, de ha kell, akkor meghozzák a szükséges döntéseket.

Tenerifével kapcsolatban azt mondta el, hogy egy szállodakomplexumot helyeztek karantén alá, mert egy olasz állampolgárnál regisztrálták a koronavírust. A helyszínen Magyarország tiszteletbeli konzulja nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy magyar állampolgárok is vannak a szállodakomplexumban - mondta Menczer Tamás, de róluk mást nem mondott.

Kínában lévő magyarokkal kapcsolatban vannak, egyelőre minden rendben.

Jelenleg 11 európai ország érintett, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát, de a kormány mindent megtesz, hogy a vírus ne jusson át a határon – mondta Menczer, aki szerint továbbra sem tudni magyar koronavírus-fertőzöttről, az Olaszországból hazaérkezett diákcsoport tagjai is tünetmentesek egyelőre.

A nagy magyarországi rendezvényekkel kapcsolatban elhangzott, hogy azok veszélyességét napi szinten elemzik, ennek megfelelően fognak döntést hozni. Így előfordulhat, hogy egy nagyobb rendezvényt meg fognak tartani, de ugyanúgy a halasztásról is lehet döntést hozni.