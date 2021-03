Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b68958-f630-4bfb-8b38-bf2c2f6f9cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő több mint egy éve nem tett apostoli látogatást egy országba sem.","shortLead":"A katolikus egyházfő több mint egy éve nem tett apostoli látogatást egy országba sem.","id":"20210305_Ferenc_papa_megerkezett_Irakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b68958-f630-4bfb-8b38-bf2c2f6f9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7574c818-6cb3-43af-8083-9ff452eb52a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_Ferenc_papa_megerkezett_Irakba","timestamp":"2021. március. 05. 13:43","title":"Ferenc az első pápa, aki Irakba látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége előtti ömagát.","shortLead":"Előfordul, hogy a leggondosabb rehabilitáció ellenére sem sikerül mindenkinek maradéktalanul visszanyernie a betegsége...","id":"20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59f821-0910-4839-a12c-85a80b65718c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_posztcovid_koronavirus_orszagos_orvosi_rehabilitacios_intezet","timestamp":"2021. március. 05. 07:36","title":"Agysérüléstől az izmok elsorvadásáig – Magyarországon is egyre több volt Covid-beteg szorul rehabilitációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül társult a messziről bűzlő, számára haszonnal kecsegtető sztorihoz.","shortLead":"Bárkit királyként fogadnak a svájci privátbankokban, az viszont érthetetlen, hogy Kósa Lajos következmények nélkül...","id":"202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633462e0-5a46-40b5-a075-0b3bbd968330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878cc91-1785-4367-8fcf-685105046740","keywords":null,"link":"/360/202109__kosa_ajandeka_svajci_eleganci_a_alomgazdagsag__hiteltelenek","timestamp":"2021. március. 05. 15:00","title":"Kósa annyira akarhatta az „örökös” pénzét, hogy nem vette észre az őrültségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézkedésnek látványos hatása lesz.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézkedésnek látványos hatása lesz.","id":"20210304_merkely_bela_szigoritas_marcius_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10b868d-c33a-48c7-9bb0-5e54db2802c4","keywords":null,"link":"/elet/20210304_merkely_bela_szigoritas_marcius_8","timestamp":"2021. március. 04. 21:34","title":"Merkely: Szigorítás nélkül meredeken emelkedne a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","shortLead":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","id":"20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458aea48-92e6-4120-88f7-db15aa08b8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","timestamp":"2021. március. 06. 14:49","title":"Katalizátortolvajokat fogtak el a szekszárdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","id":"20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95b61a7-9b51-4763-a920-2a4a2d5f6b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","timestamp":"2021. március. 05. 17:37","title":"Megjött a tájékoztatás: a jövő héten adják be a most elmaradt AstraZeneca-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"122 ezer palesztint oltottak volna be Izraelben, de adminisztrációs nehézségekre hivatkozva elhalasztják.","shortLead":"122 ezer palesztint oltottak volna be Izraelben, de adminisztrációs nehézségekre hivatkozva elhalasztják.","id":"20210306_Lefujtak_a_palesztin_vendegmunkasok_hetvegi_tomeges_oltasat_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816cd703-8a11-4be9-bf62-5066e4e42c52","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Lefujtak_a_palesztin_vendegmunkasok_hetvegi_tomeges_oltasat_Izraelben","timestamp":"2021. március. 06. 08:22","title":"Lefújták a palesztin vendégmunkások hétvégi tömeges oltását Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]