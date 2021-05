Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","shortLead":"Hamarosan kiderül, hogy a Magyarországon is alkalmazott kínai oltóanyagot biztonságosnak és hatásosnak ítéli-e a WHO.","id":"20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44022f-e27d-43d8-a27e-cc04513b963a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_who_sinopharm_kinai_vakcina_veszhelyzeti_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 07. 13:01","title":"A WHO még pénteken bejelentheti, hogy a Sinopharm vakcinája kap-e vészhelyzeti felhasználásra vonatkozó engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","shortLead":"Hilary Mantel szerint Vilmos herceg már nem jut el addig, hogy király legyen.","id":"20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac9129-c41f-4c52-8fbf-a2255864f4e3","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Ez_mar_a_vegjatek__allitja_a_monarchiarol_egy_brit_iro","timestamp":"2021. május. 06. 08:43","title":"Ez már a végjáték – állítja a monarchiáról egy brit író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli szerzője Meghan. ","shortLead":"A bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli szerzője Meghan. ","id":"20210505_harry_herceg_meghan_hercegne_level_per_mail_on_sunday","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eae4e10-3dd2-4a08-9715-d0d3ea7c6ce7","keywords":null,"link":"/elet/20210505_harry_herceg_meghan_hercegne_level_per_mail_on_sunday","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Pert nyert Meghan hercegné a levelét közlő bulvárlap ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab","c_author":"Sztella Kiriakídisz","category":"gazdasag","description":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja véleménycikkében Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős tagja.","shortLead":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja...","id":"20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d05b7-32e2-46e5-85e4-6649ac904726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","timestamp":"2021. május. 07. 14:40","title":"Így lehet az EU-ban őszre legalább három gyógyszer a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria arról döntött, hogy az eredetileg tervezett útvonalán haladhat a Budapest Pride felvonulás, ha a július végi járványügyi szabályok ezt engedik. Hiába próbálkozott az útvonal lefoglalásával a Mi Hazánk.","shortLead":"A Kúria arról döntött, hogy az eredetileg tervezett útvonalán haladhat a Budapest Pride felvonulás, ha a július végi...","id":"20210506_pride_mi_hazank_tuntetes_kuria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e72ff-1ad5-4ded-b1bd-aa7c1af08df9","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_pride_mi_hazank_tuntetes_kuria","timestamp":"2021. május. 06. 19:05","title":"Tíz másodpercen múlt, de nem tudta a Mi Hazánk lefoglalni a Pride útvonalát tüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet lakott területen landol.","shortLead":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet...","id":"20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48978d-6de1-4439-a2e6-5dd73751fade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Valószínűleg a hétvégén hullanak vissza a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 5725-tel csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 5725-tel csökkent.","id":"20210506_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e67eba-9adc-4a54-b9e0-267e4416545c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 06. 09:01","title":"Koronavírus: 124 újabb elhunyt, 4,15 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e256345b-e45e-482a-8b53-a18d90d1ac05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E171 jelzésű élelmiszerszínezéket fehér színű ételek előállítása során használják. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság vizsgálata során arra jutott: az anyag karcinogén lehet.","shortLead":"Az E171 jelzésű élelmiszerszínezéket fehér színű ételek előállítása során használják. Az Európai Élelmiszerbiztonsági...","id":"20210507_etelfestek_elelmiszerszinezek_e171_rakkelto_hatasu_karcinogen_titan_dioxid_betiltas_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e256345b-e45e-482a-8b53-a18d90d1ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43471adf-f19c-4a93-b067-e922d4492f07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_etelfestek_elelmiszerszinezek_e171_rakkelto_hatasu_karcinogen_titan_dioxid_betiltas_europa","timestamp":"2021. május. 07. 14:53","title":"Rákkeltővé minősítették az itthon is sok ételben használt E171-et, betilthatja az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]