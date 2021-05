Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a Covid–19 miatt nem tudja tartani a határidőt a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék, az energiaellátók jövedelemadója, illetve a transzferár-dokumentáció benyújtásakor, megúszhatja a késedelmi pótlékot.","shortLead":"Aki a Covid–19 miatt nem tudja tartani a határidőt a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék...","id":"20210517_nav_covid19_hatarido_adobevallas_adofizetes_mentesseg_adougy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc498fa-a112-4ac2-9085-251f74e8fcff","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_nav_covid19_hatarido_adobevallas_adofizetes_mentesseg_adougy","timestamp":"2021. május. 17. 17:26","title":"Elnézi a NAV, ha egy cég a koronavírus miatt csúszik a bevallásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény, az oknyomozást sem megvető lap, a Sme pályafutása.","shortLead":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény...","id":"20210518_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9999d220-0fae-492c-8897-f97cd2469ba5","keywords":null,"link":"/360/20210518_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. május. 18. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Lehet szabad sajtótermékkel sikeresnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben teljesítette vállalásait. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben...","id":"20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f7ac2-5d86-4787-a65f-d50616b54a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. május. 18. 10:58","title":"Szijjártó: A héten minden Keletről rendelt vakcina megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","shortLead":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","id":"20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0639d5e4-7ef8-4034-a0da-2872d939ae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","timestamp":"2021. május. 17. 21:35","title":"Egy vödörnyi rókát húztak ki a kútból Sátoraljaújhelyen - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért korrupciós vádakat is. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért...","id":"20210519_Szijjarto_AFP_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ff44a-4559-4d50-a8e5-97a881953ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Szijjarto_AFP_interju","timestamp":"2021. május. 19. 11:47","title":"Szijjártó megindokolta, miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732d0c0b-2283-48b4-bbe9-577b45120a0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 720S típusjelzésű szupersportkocsi egyedi Gulf külsőt kapott. ","shortLead":"A 720S típusjelzésű szupersportkocsi egyedi Gulf külsőt kapott. ","id":"20210519_kezzel_festett_mclaren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732d0c0b-2283-48b4-bbe9-577b45120a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0997e-a6d6-4826-8ba0-af1180289d8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_kezzel_festett_mclaren","timestamp":"2021. május. 19. 09:21","title":"20 nap alatt, kézzel festik készre a legújabb McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a084a039-ce32-4269-991c-83ff58d9dbaf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amiket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a lányok a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is. 2. rész. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210518_a_Borkaisztori_2_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a084a039-ce32-4269-991c-83ff58d9dbaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017e3329-7999-4645-8d1c-647ccdab0450","keywords":null,"link":"/360/20210518_a_Borkaisztori_2_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","timestamp":"2021. május. 18. 06:30","title":"\"Mi ezt el akartuk tussolni, mert féltünk a következményektől\" – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt sikerrel. ","shortLead":"A hazai politikában csaknem minden párt mozgalomból jött létre, de az utóbbi időkben ezen az úton senki sem járt...","id":"20210519_Elokepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4ce62-cdfa-4ee0-b6e7-b96c8aba8213","keywords":null,"link":"/360/20210519_Elokepek","timestamp":"2021. május. 19. 11:20","title":"Karácsony Gergely: „A 99 Mozgalom leginkább unikális és magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]