Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Valencia elleni Bajnokok Ligája mérkőzés 30. percében elvesztette a fejét. ","shortLead":"A Valencia elleni Bajnokok Ligája mérkőzés 30. percében elvesztette a fejét. ","id":"20180919_Cristiano_Ronaldo_piros_lap_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebd1189-e806-4a59-941f-7281f9396022","keywords":null,"link":"/sport/20180919_Cristiano_Ronaldo_piros_lap_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:59","title":"BL: Cristiano Ronaldo piros lapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a véleménye a belga EP-képviselőnek a kormány újabb kampányakciójáról, amelyet a Sargentini-jelentés miatt kezdtek terjeszteni Orbánék.","shortLead":"Megvan a véleménye a belga EP-képviselőnek a kormány újabb kampányakciójáról, amelyet a Sargentini-jelentés miatt...","id":"20180920_Orban_az_adofizetok_penzen_ujabb_hazugsagokat_terjeszt__mondta_Verhofstadt_az_ujabb_kormanypropagandat_latva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac87d2-ecaa-46eb-b7a8-c210d565f596","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Orban_az_adofizetok_penzen_ujabb_hazugsagokat_terjeszt__mondta_Verhofstadt_az_ujabb_kormanypropagandat_latva","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:44","title":"Orbán az adófizetők pénzén újabb hazugságokat terjeszt – mondta Verhofstadt az újabb kormánypropagandát látva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát.","shortLead":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még...","id":"20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefe1f7-bc53-44d2-b14b-4c20b2d0e1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:23","title":"Kinek a szájkosara? Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","shortLead":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","id":"20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27468e01-268a-4be7-8a15-432a4ec8b41f","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:59","title":"Újabb családot lakoltattak ki, most a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés közelebb van, mint gondolnánk. ","shortLead":"Mindketten szignózták a vonatkozó dokumentumot, majd kezet rázva mosolyogtak. Mun Dzse In szerint a teljes mentesítés...","id":"20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea15f880-c363-4814-aa97-65c8f6d1da4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4936efc-4f30-4a4c-aa65-bbf5c57abc18","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Kozos_nyilatkozatot_irt_ala_Eszak_es_DelKorea","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:10","title":"Széles mosoly, ölelkezés: a két Korea megállapodott az atomfegyverek leszereléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi Ítélőtáblán. Ahmed H. védője, Bárándy Péter, ügyvédként elégedett, de jogászként vesztesnek érzi magát.","shortLead":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi...","id":"20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26873552-74ba-4ded-b5e9-6c22d79645c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"Jogerősen két évvel csökkentették a röszkei terrorper vádlottjának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot. A lap gyors bedarálásától szerintük nem kell tartani. \r

\r

","shortLead":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot...","id":"20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad34bb-ce37-42cc-9c98-7a8f17dbd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:53","title":"Korábban voltak, most nincsenek tabutémák az Indexen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. ","shortLead":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. ","id":"20180919_Megolte_a_foberlojet_het_ev_tiz_honap_bortonre_iteltek_a_tolnai_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d1cf21-2790-4d1b-89d7-b5368e6341af","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megolte_a_foberlojet_het_ev_tiz_honap_bortonre_iteltek_a_tolnai_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:30","title":"Megölte a főbérlőjét, hét év tíz hónap börtönre ítélték a tolnai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]