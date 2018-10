Ötezer milliárdnyi készpénzben úszunk!

– fogalmazott Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Portfolio konferenciáján. A szakember a legfrissebb számításokra utalt, amelyek szerint ma a lakosságnak csaknem ennyi készpénz áll a rendelkezésére, és mindjárt fel is vetette, mit lehetne ezzel kezdeni.

Nagy Márton szerint rá kellene venni a magyarokat, hogy vásároljanak állampapírokat. Jelenleg 3700 milliárd a külföldiek kezében levő államkötvény-állomány, ha ezt a lakossági készpénzből megvett papírokkal lehetne kicserélni, akkor gyakorlatilag az állam önfinanszírozóvá válna – érvelt az alelnök.

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a feltörekvő piacokról áramlik ki a tőke, ám ez a folyamat a legkevésbé Magyarországot érintette, és a régióban is jó a helyzetünk. A háztartások megtakarítása is nagyobb nálunk, mint a környező országokban, ez a fejlettségünkhöz mérten is nagy arányú belső vagyon, amely kiaknázatlan tartalék – tette hozzá.