[{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059eea4-cf6b-493a-808b-dd39db3b5dce","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 17. 19:27","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","shortLead":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","id":"20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3f813-a10e-48e7-b8f4-704b60da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 11:05","title":"A Veszprém győzelme olyan, \"mint egy nagy tábla csoki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e7326c-800a-473b-bdb7-4570e6bf13f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így ránézésre nincs semmi szégyenkezni valója egy ilyen \"játékautónak\".","shortLead":"Így ránézésre nincs semmi szégyenkezni valója egy ilyen \"játékautónak\".","id":"20181117_lego_bugatti_chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e7326c-800a-473b-bdb7-4570e6bf13f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7e8ff7-6b47-4c07-b5fa-ddbbc1495e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_lego_bugatti_chiron","timestamp":"2018. november. 17. 15:51","title":"Egymás mellett áll az igazi és a Lego Bugatti Chiron a márka múzeumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the Most Excellent Order of the British Empire). \r

\r

","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában kapta meg a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát (CBE – Commander of the...","id":"20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf35f1a-2ffb-4b71-bb5c-218dc899053a","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Karoly_herceg_kituntette_Tom_Hardyt","timestamp":"2018. november. 17. 20:20","title":"Károly herceg kitüntette Tom Hardyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2341d7d-2430-4e08-a137-71a0031343ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap reggel a Dunántúl déli és nyugati peremén gyenge hószállingózás kezdődött.","shortLead":"Vasárnap reggel a Dunántúl déli és nyugati peremén gyenge hószállingózás kezdődött.","id":"20181118_Megjelentek_az_elso_hopelyhek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2341d7d-2430-4e08-a137-71a0031343ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4534bfe-363c-4a12-a193-6f9cf5b69f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Megjelentek_az_elso_hopelyhek","timestamp":"2018. november. 18. 12:59","title":"Már van, ahol elkezdett havazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdacf590-abe0-4010-92d3-a4e1a8a52b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Jézus követőjeként nem elég, hogy nem teszünk rosszat, jót kell cselekednünk\" - üzente Ferenc pápa a szegények világnapján. ","shortLead":"\"Jézus követőjeként nem elég, hogy nem teszünk rosszat, jót kell cselekednünk\" - üzente Ferenc pápa a szegények...","id":"20181117_Menekultekkel_fotozkodott_a_Papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdacf590-abe0-4010-92d3-a4e1a8a52b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256d3e66-736b-40e5-b0e8-e8ce2f930034","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Menekultekkel_fotozkodott_a_Papa","timestamp":"2018. november. 17. 17:40","title":"Menekültekkel fotózkodott a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90610439-3886-444f-b926-0c769634b622","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Milorad Krstic akció-thrillere a legjobb forgatókönyv, a legjobb elsőfilm és az andalúz forgatókönyvíró szövetség díját is elnyerte a Sevillai Nemzetközi Filmfesztiválon, Nemes Jeles László filmjét pedig a legjobb európai koprodukciót megillető Eurimages-díjjal tüntették ki. ","shortLead":"Milorad Krstic akció-thrillere a legjobb forgatókönyv, a legjobb elsőfilm és az andalúz forgatókönyvíró szövetség díját...","id":"20181117_A_Ruben_es_a_Napszallta_is_dijat_kapott_a_sevillai_filmfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90610439-3886-444f-b926-0c769634b622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa69c846-b37b-47e7-8b40-9a08902ae2e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181117_A_Ruben_es_a_Napszallta_is_dijat_kapott_a_sevillai_filmfesztivalon","timestamp":"2018. november. 17. 20:04","title":"A Ruben és a Napszállta is díjat kapott a sevillai filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb SBO, de ott nyújtsanak jobb ellátást.","shortLead":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb...","id":"20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd2fc1-fe6c-4462-8639-b293b0434cac","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","timestamp":"2018. november. 19. 06:21","title":"A sürgősségi osztályok legalább kétharmada napi működési gondokkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]