Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","shortLead":"Bemutatkozott a Teslákban a Dog-mode.","id":"20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b2243e-4bb9-4a8c-8abe-0d0a4b2a91ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c609ba5a-d75a-4a6d-9b00-6c081e918b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Ez_az_Elon_Musk_meg_a_kutyak_kozt_is_o_lesz_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. február. 14. 16:40","title":"Nagy mágus Elon Musk, mostantól a kutyák is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet. Stef Blok külügyminiszter egy Twitter-üzenetben meg is osztotta a világgal a Brexit-szörny képét, s hozzátette: vigyázzanak a hollandok arra, hogy a Brexit ne álljon, vagy ne feküdjön az útjukba.","shortLead":"Óriási, Muppet Show-ba illő szörnyként képzeli el a holland kormány a britek EU-ból való kilépését, azaz a Brexitet...","id":"20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b8ac8b-e591-4939-a494-3496a24fb7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695204-2973-4938-a4b0-c00dfc7684a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Brexitszornnyel_keszulnek_a_hollandok_a_brit_kilepesre","timestamp":"2019. február. 14. 15:28","title":"Brexit-szörnnyel készülnek a hollandok a brit kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb Indiában elkövetett iszlamista merényletében legalább 34 indiai katonai halt meg Kasmír állam Indiához tartozó felében. Az akciót a pakisztáni székhelyű Jais-e Mohammad nevű szervezet követte el.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb Indiában elkövetett iszlamista merényletében legalább 34 indiai katonai halt meg...","id":"20190214_Sulyos_iszlamista_merenylet_tortent_Kasmirban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94443e2-6912-47ad-b44c-c70eec00c4f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Sulyos_iszlamista_merenylet_tortent_Kasmirban","timestamp":"2019. február. 14. 17:35","title":"Súlyos iszlamista merénylet történt Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivételt csak az képezhet, ha egészségügyi oka van a különválasztásnak.","shortLead":"Kivételt csak az képezhet, ha egészségügyi oka van a különválasztásnak.","id":"20190215_Kiallt_az_ombudsman_az_edesanya_es_az_ujszulott_minden_esetben_egymas_melle_helyezese_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240faf54-42b4-4564-8b25-5046c7bcdca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Kiallt_az_ombudsman_az_edesanya_es_az_ujszulott_minden_esetben_egymas_melle_helyezese_mellett","timestamp":"2019. február. 15. 13:19","title":"Ombudsman: Jogot sért a kórház, ha elválasztja édesanyját az újszülöttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","shortLead":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","id":"20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fe268f-0d43-49f7-8313-4cc90653acb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","timestamp":"2019. február. 15. 07:04","title":"Trump egészséges, csak kissé dagadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban is jelentkezik.","shortLead":"A romló adatokat a WHO szerint nagyrészt az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban...","id":"20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f233ad2-9fc1-4e7c-be6f-a78901036fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","timestamp":"2019. február. 15. 10:36","title":"50 százalékkal nőtt a kanyarós megbetegedések száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy névelő okozta félreértés, s Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavainak emiatti \"elferdítése\" okozta Lengyelország és Izrael rövid ideig tartó diplomáciai válságát a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli lap szerint.","shortLead":"Egy névelő okozta félreértés, s Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavainak emiatti \"elferdítése\" okozta...","id":"20190215_Egy_nevelo_okozott_lengyelizraeli_valsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86107867-65c2-43cb-961f-1c861fba5501","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egy_nevelo_okozott_lengyelizraeli_valsagot","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"Egy névelő okozott lengyel-izraeli válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző biztonsági felügyelő \"feladatát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és belső normáknak megfelelően látta el, szakmai hibát nem követett el\".","shortLead":"A büntetés-végrehajtás belső vizsgálatának elsődleges megállapításai szerint a fogvatartott előállítását végző...","id":"20190215_bvop_szokott_rab_fegyver_felugyelo_nem_hibazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0476da29-aebd-4a96-8990-cd0852036b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_bvop_szokott_rab_fegyver_felugyelo_nem_hibazott","timestamp":"2019. február. 15. 18:56","title":"Fogolyszökés: a bíró engedélyezte, hogy levegyék a bilincset a rabról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]