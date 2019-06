Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb alól.\r

","shortLead":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb...","id":"20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4d8c4-bfe9-49d4-bc36-55d9748eb3ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","timestamp":"2019. június. 10. 18:50","title":"Meglehet, felállították a bebörtönzött politikusok Guiness-rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek.","shortLead":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása...","id":"20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a098cd9-9b60-4289-aca1-a00967579b91","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","timestamp":"2019. június. 10. 09:41","title":"Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a CNBC televíziónak adott telefonos interjújában.","shortLead":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor...","id":"20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4016e-2229-4fc9-8724-6cc345619520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","timestamp":"2019. június. 10. 18:47","title":"Trump nagyon magabiztos: újra megfenyegette Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső ellenfelekkel vagy vetélytársakkal, hanem önmagukkal kell szembenézniük.","shortLead":"Másfél évszázados történelmük legsúlyosabb válságával küzdenek a német szociáldemokraták: ez alkalommal nem külső...","id":"201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e085aa-b1b9-4ba2-81a6-db83f2333c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c4562-280b-47dd-bb17-d9157391299b","keywords":null,"link":"/vilag/201923__spdvalsag__indiszkrecio_es_intrika__kormanyozni_kell__willy_hol_vagy","timestamp":"2019. június. 10. 11:00","title":"Willy, hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","shortLead":"Nikola Gruevszki levélben mondott le. ","id":"20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8c3ec-25e3-4da6-a45a-a0e6b41b0cec","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Mar_nem_kepviselo_a_gazdasagi_buncselekmenyek_miatt_elitelt_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2019. június. 11. 16:25","title":"Már nem képviselő a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","shortLead":"A tömegkarambol miatt Kerekharaszt térségében, Budapest felé lassú a haladás.","id":"20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8b2f24-2849-4078-95db-3ee7856ed01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_baleset_tomegkarambol_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 11. 08:10","title":"Nyolc autó futott egymásba az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mexikó kész újabb tárgyalásokat kezdeni Washingtonnal az illegális bevándorlókról és menedékjogi kérelmeikről - jelentette be Marcelo Ebrard külügyminiszter hétfőn az amerikai Fox televízió tudósítása szerint.","shortLead":"Mexikó kész újabb tárgyalásokat kezdeni Washingtonnal az illegális bevándorlókról és menedékjogi kérelmeikről...","id":"20190610_Mexiko_megis_meghajlik_az_USA_akarata_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3df82-c075-4f64-8671-c36a1bcb1354","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Mexiko_megis_meghajlik_az_USA_akarata_elott","timestamp":"2019. június. 10. 20:17","title":"Mexikó mégis meghajlik az USA akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]