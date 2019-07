Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5b3cca9-bb56-40d2-864e-3cfa74e2b13b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyenge évkezdett után rendkívül erős lett a Tesla második negyedéve, ám sok még a tennivaló, ha év végére is szép számokat szeretne felmutatni a cég. ","shortLead":"A gyenge évkezdett után rendkívül erős lett a Tesla második negyedéve, ám sok még a tennivaló, ha év végére is szép...","id":"20190703_tesla_tozsde_eladas_negyedev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b3cca9-bb56-40d2-864e-3cfa74e2b13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dc9c8-34ac-4d78-877f-64b2ccf6fa82","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_tesla_tozsde_eladas_negyedev","timestamp":"2019. július. 03. 15:25","title":"Erre várt régóta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477956d4-2692-4f97-978b-45393d1b2112","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA Shooting Brake legolcsóbb változatának ára éppen csak becsúszott a lélektani 10 millió forintos határ alá.","shortLead":"A CLA Shooting Brake legolcsóbb változatának ára éppen csak becsúszott a lélektani 10 millió forintos határ alá.","id":"20190705_kecskemet_uj_csillaga_bearaztak_a_legujabb_mercedes_sportkombit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477956d4-2692-4f97-978b-45393d1b2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be6b7a8-df13-4612-ba23-e17f111d0871","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_kecskemet_uj_csillaga_bearaztak_a_legujabb_mercedes_sportkombit","timestamp":"2019. július. 05. 08:21","title":"Kecskemét új csillaga: beárazták a legújabb Mercedes sportkombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Strandoljon, amíg lehet.","shortLead":"Strandoljon, amíg lehet.","id":"20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f76c8-76e9-4b5f-b245-d1cc78f61ece","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","timestamp":"2019. július. 05. 13:40","title":"Búcsút mondhat a 30 foknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc82ce3b-9530-4d2a-90d9-87ebcecb7f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most már talán azok is elismerően csettintenek, akik eddig még az Z4 M40i miatt is csak fanyalogtak.","shortLead":"Most már talán azok is elismerően csettintenek, akik eddig még az Z4 M40i miatt is csak fanyalogtak.","id":"20190705_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_500_loeros_lett_a_bmw_z4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc82ce3b-9530-4d2a-90d9-87ebcecb7f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21e762b-2fe3-42d3-8ce0-3bc47c7edb07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_kicsi_a_bors_de_nagyon_eros_500_loeros_lett_a_bmw_z4","timestamp":"2019. július. 05. 13:21","title":"500 lóerős lett a BMW Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9749119-45b6-4a8d-9d5b-85d8f18941e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen kaliforniai innovációs műhelye a márka egyik 60 éves mikrobuszából alkotott futurisztikus víziót.","shortLead":"A Volkswagen kaliforniai innovációs műhelye a márka egyik 60 éves mikrobuszából alkotott futurisztikus víziót.","id":"20190704_Volkswagen_Type_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9749119-45b6-4a8d-9d5b-85d8f18941e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76764187-6a5d-4c6c-a640-e6e6c58d32f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_Volkswagen_Type_20","timestamp":"2019. július. 04. 14:22","title":"Pszichedelikus elektromos hippi buszt varázsolt a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c206c26e-7129-43e1-8f43-0dc796399d1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínából és Hollandiából is voltak ajánlatai, de inkább a családjával szeretne több időt tölteni. ","shortLead":"Kínából és Hollandiából is voltak ajánlatai, de inkább a családjával szeretne több időt tölteni. ","id":"20190704_Visszavonul_Arjen_Robben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c206c26e-7129-43e1-8f43-0dc796399d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdde9f0-d39f-4600-b8a4-fb185790ff36","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Visszavonul_Arjen_Robben","timestamp":"2019. július. 04. 18:37","title":"Visszavonul Arjen Robben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán Viktor.","shortLead":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán...","id":"20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0d609-af5c-440a-802c-f7b295d73b59","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 05. 10:53","title":"Orbán Viktor részvétlevelet írt Ungvári Tamás családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"178 pontból álló módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési bizottság a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz: főleg kulturális, sport- és nemzetiségi célokra adnak több pénzt. ","shortLead":"178 pontból álló módosító javaslatot nyújtott be a költségvetési bizottság a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz...","id":"20190704_Tobb_koltsegvetesi_penz_a_debreceni_BMWgyarra_kulturara_nemzetisegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6524b6-44eb-426f-ac0f-ddb32a071c1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Tobb_koltsegvetesi_penz_a_debreceni_BMWgyarra_kulturara_nemzetisegekre","timestamp":"2019. július. 04. 17:16","title":"Több költségvetési pénz a debreceni BMW-gyárra, kultúrára, nemzetiségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]