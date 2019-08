"A jó vállakozó olyan, mint a profi kosárlabda játékos, nemcsak a győzelemre törekszik, hanem imád játszani! Szereti azt, amit csinál. Ez a sikeres vállalkozás titka "- vallja Slomo Kramer, aki a Yedioth Ahronot című izraeli lap internetes portáljának nyilatkozott. 2015-ben alapította meg egy társával együtt a Cato Networks informatikai vállalkozást, melynek két fő célja van: az egyik a biztonság növelése az informatikában, a másik pedig új startup cégek támogatása. Utóbbi téren Izrael élen jár, nem véletlenül, az egyik fő megrendelő a hadsereg, amely igen szorosan együttműködik az amerikaiakkal, akik világelsők ezen a területen.

Ebből persze problémák is adódnak, például az, hogy a fiatal informatikusok inkább Amerikában folytatják a pályafutásukat. Sőt, van olyan is, aki a diploma megszerzése után rögtön távozik Izraelből, hogy jól fizetett állást találjon az Egyesült Államokban vagy épp startup céget hozzon ott létre. Épp ezért a Cato Networks nemcsak a szakmai munkára ügyel, hanem arra is, hogy érezzék jól magukat az informatikusok a munkahelyen. Ezért a kosárlabda hasonlat: nemcsak a célra törés és a remélt anyagi siker a fontos, hanem az élvezeti faktor is. Slomo Kramer tudja, hogy miről beszél, hiszen már korábban is többmillió dollárral támogatott startup cégeket. Épp ennek alapján alakította ki az üzleti filozófiáját, mely szerint a munkatársak motiválása nagyon fontos a cég szakmai és üzleti sikere szempontjából.

A tel-avivi vállakozás olyan szoftvereket ír, melyek fokozzák a biztonságot, ezért nagyon keresettek a piacon. A probléma most az a kisvállalkozások számára, hogy az óriások is rádöbbentek, az informatikai biztonság szó szerint aranyat ér. Ezért aztán remek lehetőségekkel és fizetésekkel csábítgatják azokat az informatikusokat, akik ezen a fontos területen már megmutatták az oroszlánkörmeiket.

Ezen a dinamikusan változó versenypiacon kell érvényesülni. "Azt szeretném elérni , hogy a fiatalok büszkén írják be az életrajzukba a nálunk töltött időt "- hangsúlyozta Slomo Kramer, az izraeli informatikai vállalkozó, aki szerint a profi kosárlabda lehet a minta a modern vállalkozások számára a globális gazdaságban.