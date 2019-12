Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","shortLead":"Nagy kérdés, mi derül még ki a megrendelőkről a tárgyalások során.","id":"20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525b00a-ba0e-4d3b-aa22-024bd40354c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Megkezdodott_a_Kuciakgyilkossag_pere_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 19. 11:53","title":"Megkezdődött a Kuciak-gyilkosság pere Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti kereskedelmet a webáruházak még nem verik. Két nagy könyvcég, a Líra és a Libri-Bookline vezetőit kérdeztük bestsellerekről, átlagos kosárértéktől, forgalomról, olvasási szokásokról. ","shortLead":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti...","id":"20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72558e-fbd1-4ce4-803e-7015dab65b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","timestamp":"2019. december. 18. 15:59","title":"\"Épp most szolgáltunk ki egy vevőt, aki 122 ezer forintért vásárolt könyvet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kerítés itt sem állította meg a kórt, ezúttal Mészáros Lőrinc bélmegyeri vadaskertjében hullottak a vadállatok.","shortLead":"A kerítés itt sem állította meg a kórt, ezúttal Mészáros Lőrinc bélmegyeri vadaskertjében hullottak a vadállatok.","id":"20191218_Sertespestis_belmegyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dd7000-5df9-4fed-a0af-8de775c27b03","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Sertespestis_belmegyer","timestamp":"2019. december. 18. 12:59","title":"Sertéspestis Bélmegyeren: itt is zárt vadaskertben jelent meg a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más üzletpolitikát követ.","shortLead":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más...","id":"20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697429bb-4a19-4b87-89c9-fe98b6ceafe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. december. 18. 18:03","title":"Olcsó AirPods-klónt készített a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A két jogszabály már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"A két jogszabály már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20191218_Ader_alairta_a_torvenyt_amivel_a_Fidesz_szajkosarat_tett_az_ellenzekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61e6ac2-78bf-4f68-a170-1bc4182e789a","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_torvenyt_amivel_a_Fidesz_szajkosarat_tett_az_ellenzekre","timestamp":"2019. december. 18. 11:42","title":"Áder aláírta a törvényt, amivel a Fidesz szájkosarat tett az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, egyre kevesebb a dohányos, sűrű ködre figyelmeztetnek...","id":"20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba615718-0792-43c4-9f94-833d1cd2e95c","keywords":null,"link":"/360/20191219_Radar360_Felelossegre_vonjak_Trumpot_Salvini_is_bajban","timestamp":"2019. december. 19. 08:00","title":"Radar360: Felelősségre vonják Trumpot, Salvini is bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04b4b1-41a0-4278-8637-9c8cd8441f55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","shortLead":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","id":"20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab84984-9b3b-4911-bf18-9ecbdac2f40f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","timestamp":"2019. december. 19. 16:21","title":"TASZ: Nincs garancia a helyi választási irodák vezetőinek politikai függetlenségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]