Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","shortLead":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","id":"20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4c0bbe-f7f7-457b-b3db-2aef81cf48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","timestamp":"2020. január. 27. 12:44","title":"Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19026d1c-1d51-487b-a49d-5f2ca5d1b4f2","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","timestamp":"2020. január. 27. 09:26","title":"Szívszorító produkcióval emlékezett Kobe Bryantre Alicia Keys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","shortLead":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","id":"20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db8518-c9bc-4cb5-b9c9-1f30fe23c681","keywords":null,"link":"/elet/20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","timestamp":"2020. január. 27. 12:59","title":"Nem jöhet ki a röszkei tranzitzónából a róla is szóló film bemutatójára az iráni rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De jócskán volt kifizetés is, mert Lottóország ikszel, hiába lett drágább a szelvény.","shortLead":"De jócskán volt kifizetés is, mert Lottóország ikszel, hiába lett drágább a szelvény.","id":"20200126_Szazmilliokat_kaszalt_a_Szerencsejatek_Zrt_azon_hogy_megemelte_a_lotto_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46538564-e3eb-4809-b9e8-71e0e5734ae9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Szazmilliokat_kaszalt_a_Szerencsejatek_Zrt_azon_hogy_megemelte_a_lotto_arat","timestamp":"2020. január. 26. 08:25","title":"Százmilliókat kaszált a Szerencsejáték Zrt. azon, hogy megemelte a lottó árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","shortLead":"Lehet ízlelgetni a kifejezést: \"komfortnövelő karbantartás\" történt.","id":"20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6db2748-d09f-43b3-b8e5-42b0008a5b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6892c8-239b-4677-abea-34065cca3abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_zuglo_vasutallomas_felujitas_mav_kiviteli_terv","timestamp":"2020. január. 27. 14:13","title":"Nem készültek kiviteli tervek a Zugló vasúti megálló felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim Collins, számos nagy sikerű menedzsmentkönyv szerzője.","shortLead":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim...","id":"20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a48425-1751-467f-ad29-f7415562f9a8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","timestamp":"2020. január. 26. 19:15","title":"A legjobbakat ne a legnagyobb problémákra, hanem a legnagyobb lehetőségekre állítsuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","shortLead":"Szavazategyenlőség miatt tartottak új polgármester-választást Patakon, amit a korábbi polgármester nyert 11 vokssal.

","id":"20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7310e3c8-c694-439b-867d-62befa8786e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Patakon","timestamp":"2020. január. 26. 21:23","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Patakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]