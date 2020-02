Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"Arató László","category":"360","description":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt cikkében Arató László arról is kifejti véleményét, hogy a kormánymédia miért próbálja lejáratni a NAT ellen tiltakozó iskolákat és szakmai szervezeteket.","shortLead":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt...","id":"202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467602c4-4d03-43be-8e15-f2472a4564e3","keywords":null,"link":"/360/202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","timestamp":"2020. február. 21. 13:00","title":"Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Sajtó-e a Hír TV, és kell-e Karácsony Gergelynek nyilatkoznia nekik?","shortLead":"Sajtó-e a Hír TV, és kell-e Karácsony Gergelynek nyilatkoznia nekik?","id":"20200220_Kulonbozunk_tehat_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6462449-54e4-4fe5-8d4c-e87a7cd17ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Kulonbozunk_tehat_vagyunk","timestamp":"2020. február. 20. 11:57","title":"Gomperz: Különbözünk, tehát vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","shortLead":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","id":"20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09edab03-e1b4-4e94-aa6b-7ba0bef617a4","keywords":null,"link":"/elet/20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","timestamp":"2020. február. 20. 09:40","title":"„A Nat 2020 az irodalomtanítás Mohácsa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook tovább szeretné fejleszteni a beszédfelismerő szoftverét, ezért egy új megoldást találtak ki arra, hogy ehhez legyen elég alapanyaguk. Az új program egyelőre csak keveseknek érhető el.","shortLead":"A Facebook tovább szeretné fejleszteni a beszédfelismerő szoftverét, ezért egy új megoldást találtak ki arra...","id":"20200221_facebook_felhasznalo_lehallgatas_pronunciations_beszedfelismeres_viewpoints","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355dfc34-6379-411c-90eb-ce412ed61102","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_facebook_felhasznalo_lehallgatas_pronunciations_beszedfelismeres_viewpoints","timestamp":"2020. február. 21. 08:33","title":"Pénzt ad a Facebook a felhasználóknak, hogy \"lehallgathassa\" őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz Bernadett szerint majdnem halálra verte őt.","shortLead":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz...","id":"20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac17951-e071-402e-8f80-5d0b8f93eff5","keywords":null,"link":"/elet/20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Orosz Bernadett szerint támadója nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sínautónak képzelte magát.","shortLead":"Sínautónak képzelte magát.","id":"20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2ad49e-692d-48ba-b541-c09c38181615","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","timestamp":"2020. február. 21. 17:06","title":"Hihetetlen helyen találkozott a 2-es villamos és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdbe719-8227-4239-8e4a-b5496979581a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump politikájába nem illik bele az a döntés, amit még Barack Obama kormánya hozott a .com végződésű webcímek áráról. A 2012-es befagyasztás után most újra elindulhatnak felfelé a tarifák.","shortLead":"Donald Trump politikájába nem illik bele az a döntés, amit még Barack Obama kormánya hozott a .com végződésű webcímek...","id":"20200220_dot_com_domain_ara_aremelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdbe719-8227-4239-8e4a-b5496979581a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502fa11-eab9-4525-8b06-00b67c89f2a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_dot_com_domain_ara_aremelkedes","timestamp":"2020. február. 20. 10:03","title":"Eltöröltek egy 2012-es rendelkezést, ismét drágulhatnak a .com webcímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]