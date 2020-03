Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután az olasz kormány lényegében vesztegzár alá helyezte az országot, sorra függesztik fel a légitársaságok az olasz járataikat, és több ország nem hajlandó repülőket fogadni Olaszországból.","shortLead":"Miután az olasz kormány lényegében vesztegzár alá helyezte az országot, sorra függesztik fel a légitársaságok az olasz...","id":"20200310_A_Ryanair_minden_olasz_jaratat_egy_honapra_felfuggeszti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fada69-8f4b-47e0-a2d8-4fafd00e0222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_A_Ryanair_minden_olasz_jaratat_egy_honapra_felfuggeszti","timestamp":"2020. március. 10. 15:31","title":"A Ryanair és a British Airways minden olasz járatát törölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","shortLead":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","id":"20200310_robbanas_gyula_lakohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac745b2-329e-4ef9-b1d3-ee4326fe1d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_robbanas_gyula_lakohaz","timestamp":"2020. március. 10. 13:17","title":"Robbanás történt egy gyulai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította a színházat.","shortLead":"Nyilatkozatukban azt írják: az igazgató verbális erőszakkal és agresszív vezetői kommunikációval irányította...","id":"20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97fad9d-492e-4390-af54-5a7fd55b2458","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_A_Vigszinhaz_volt_tagjai_vallaljak_Eszenyi_Eniko_miatt_bontottak_fel_a_szerzodesuket","timestamp":"2020. március. 09. 20:55","title":"A Vígszínház volt tagjai vállalják: Eszenyi Enikő miatt bontották fel a szerződésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök több európai kollégájának, köztük Orbán Viktornak is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"A tesztelés kiterjesztéséről, az ellátási láncok fenntartásáról és a jó gyakorlatok megosztásáról tett javaslatokat...","id":"20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f91bb9d-0f4a-4780-8109-12396b30acac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fc7e3-01a2-4379-a71a-0a6d57ce7de4","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_egyuttmukodes_benjamin_netanjahu_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 09. 16:27","title":"Orbán Viktorral videokonferenciázott Netanjahu a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel a nemzetközi konferenciákat, a diákcserét.","shortLead":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel...","id":"20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9c2a4d-95cf-4fd0-af03-30f9f3161604","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 10. 14:26","title":"Lengyelországban betiltják a tömegrendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo főszerkesztője azt vallotta, nem tudja, ki volt a szerző és a szerkesztő.","shortLead":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo...","id":"20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a5ed42-ea9e-486c-8470-5b2cdf3cc7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","timestamp":"2020. március. 11. 09:07","title":"Nem tudja az Origo főszerkesztője, ki írta és szerkesztette a Donáth Annát erőszakkal vádoló álhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az új alaptanterv semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát.","shortLead":"A szervezet szerint az új alaptanterv semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát.","id":"20200310_Alaptorvenyellenes_az_uj_NAT_a_TASZ_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b878c08b-a4ab-4d9d-83c3-409455bf1d40","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Alaptorvenyellenes_az_uj_NAT_a_TASZ_szerint","timestamp":"2020. március. 10. 18:39","title":"Alaptörvény-ellenes az új NAT a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","shortLead":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","id":"20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95239b1a-f5e5-4dbb-83d0-cb45829f563d","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Megtiltotta a Pázmány, hogy diákjai és oktatói külföldre utazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]