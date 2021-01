Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet igazolni, hogy az egyén nem koronavírus-fertőzött. Ennek a költségét azonban az érintettnek kell megfizetnie. Egyesek máris elkezdték kijátszani a rendszert.","shortLead":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet...","id":"20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccad049-84b2-41ab-a732-2b6320a96d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","timestamp":"2021. január. 25. 08:03","title":"Hamisítani kezdték a Covid-tesztek eredményét, hogy pénzt spóroljanak és utazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint a kabinokkal nem a hajléktalanszállókat akarják leváltani.","shortLead":"A futurisztikusnak tűnő melegedőkben akár két ember is elfér, egyébként víz- és szélállóak. Az ötletgazdák szerint...","id":"20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea51eabf-b3b0-4492-8e54-30ba514bb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4faf4b-5261-40d8-83e2-b41f2dddc606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_alvokabin_melegedo_hajlektalanok_nemetorszag","timestamp":"2021. január. 25. 09:33","title":"Nyilvános alvókabinokat helyeznének ki Németországban, hogy a hajléktalanok ne fagyjanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik a rendszer.","shortLead":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik...","id":"20210125_windows_10_kekhalal_url","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bafaa8-2e72-4cc9-80f6-67b88b0b6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_windows_10_kekhalal_url","timestamp":"2021. január. 25. 09:03","title":"Kékhalált okozhat a Windows 10-ben egy linkre kattintás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","shortLead":"Sándor L. István Szabadságszigetek című munkája Fodor Tamás és a Stúdió „K” történetét idézi fel 1978-ig.","id":"202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=788942e7-c943-4cbf-9bfa-b51b9af9b21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a4f982-b6e7-4f75-b885-bc7cce4702dd","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__kozosseg_sandor_l_istvan_szabadsagszigetek","timestamp":"2021. január. 24. 16:15","title":"Utazás az 1960-as, 1970-es évek hazai „másszínházi” világában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef85a2c-9f68-46cc-98b5-0c60602755fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"247 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"247 koronavírusos beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20210125_koronavirus_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef85a2c-9f68-46cc-98b5-0c60602755fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff08eae-03e5-44b4-9db7-7a13618ba8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. január. 25. 09:22","title":"12 ezer fölé emelkedett a járvány magyar áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","shortLead":"King 25 éven keresztül vezette a CNN-en a \"Larry King Live\" című műsorát. ","id":"20210123_Meghalt_Larry_King","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b17400-0eaa-4e9d-ad8e-7314e2b477f3","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Meghalt_Larry_King","timestamp":"2021. január. 23. 14:15","title":"Meghalt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","shortLead":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","id":"20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd80773-e5d2-44a4-b217-a760217e70dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 24. 11:29","title":"Kedvez az autófeltöréseknek a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. A járvány kezdete óta legmagasabb értékét érte el, de áprilisi zuhanásának még így is csak alig több mint felét dolgozta le. ","shortLead":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. A járvány kezdete óta legmagasabb értékét érte el, de áprilisi...","id":"20210125_GKI_az_emberek_ugy_erzik_penzugyi_helyzetuk_javul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cdaf0d-0167-43d0-a25e-6facd35185ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_GKI_az_emberek_ugy_erzik_penzugyi_helyzetuk_javul","timestamp":"2021. január. 25. 06:15","title":"GKI: az emberek úgy érzik, pénzügyi helyzetük javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]