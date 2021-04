Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék, ha eljutnának hozzájuk. ","shortLead":"A rendőrök szerint nekik nincs idejük a közösségi médiát figyelni a felbukkanó autós esetek miatt, viszont szeretnék...","id":"20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3fe12d-cfc7-4740-8780-71fa984a7827","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Becsatornaznak_a_rendorseghez_az_autosok_altal_feltoltott_videokat","timestamp":"2021. április. 22. 09:28","title":"Becsatornáznák a rendőrséghez az autós szabálytalanságokról készült videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon, aztán rájöttem, hogy ez sehova nem vezet – mondja Antal, aki egy olyan startupot finanszíroz, ami a Karib-térségben próbálja eladni applikációját. A nyomás folyamatosan nő, ahogy közelednek a határidők, ráadásul új forrásokat is be kellene vonniuk. Angyali üzlet, második rész. ","shortLead":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon...","id":"20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb782d4-c091-4df8-ae4d-60a6c1f7670f","keywords":null,"link":"/360/20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 20. 19:00","title":"Doku360: A család sem aludna jól, ha azon aggódnék, hogy ez kockázatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, felfedezésüket szabadalmaztatták.","shortLead":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi...","id":"20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b85f3-b440-4039-94a8-51384daf2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","timestamp":"2021. április. 22. 10:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a szén-dioxid hasznosítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03864143-2835-4b66-8736-9624e25abcc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ha önmaguktól nem távoznak a klubvezetők, a Premier League fogja elmozdítani őket.","shortLead":"Ha önmaguktól nem távoznak a klubvezetők, a Premier League fogja elmozdítani őket.","id":"20210422_Angol_bajnoksag_Szuperliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03864143-2835-4b66-8736-9624e25abcc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add2e21c-f515-4ddf-bf43-56acb5f4661a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Angol_bajnoksag_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 22. 12:44","title":"Kihajítják a Premier League testületeiből a Szuperligába jelentkező klubok vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5 millió beoltott után, amelyek eddig csak beltéri kiszolgálással foglalkoztak. A bökkenő, hogy az ötletet épp az egyik leginkább érintett Erzsébetváros polgármestere nem támogatja. Az inkább bulizásra szakosodott, de terasszal rendelkező helyek egy része inkább ki sem nyit még akkor sem, ha lehet.","shortLead":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5...","id":"20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c077183-cba8-4e53-95c5-b17e7feea9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","timestamp":"2021. április. 20. 18:10","title":"Hatalmas terasszá alakulhat Budapest belvárosa 3,5 millió beoltott után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","shortLead":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","id":"20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dd27d9-1680-4a31-b784-46d5da571f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","timestamp":"2021. április. 22. 12:26","title":"A jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám cégétől kerülhettek bútorok a jegybank új épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927960eb-3e53-46a3-b258-ec4c111fec39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, kevésbé népszerű alkalmazást fog kihagyni a Microsoft a következő Windows-frissítésből. Akinek mégis szüksége lenne bármelyikre, az továbbra is elérheti, de már magának kell telepítenie.","shortLead":"Két, kevésbé népszerű alkalmazást fog kihagyni a Microsoft a következő Windows-frissítésből. Akinek mégis szüksége...","id":"20210420_paint_3d_viewer_telepitese_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=927960eb-3e53-46a3-b258-ec4c111fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f544c51-5bc7-4fd9-bb6b-86c08559f05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_paint_3d_viewer_telepitese_windows_10","timestamp":"2021. április. 20. 15:03","title":"Kivesznek két programot a Windowsból – ha szüksége van rájuk, kézzel kell majd telepítenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0ea8b1-9924-4c11-a1ee-bce12f79657f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok vezetői néma csendben rótták el tiszteletüket az elhunytak előtt.","shortLead":"A pártok vezetői néma csendben rótták el tiszteletüket az elhunytak előtt.","id":"20210420_Mecses_ellenzek_jarvany_25_000_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc0ea8b1-9924-4c11-a1ee-bce12f79657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557a61e-291f-42b9-979c-0e1357b92178","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Mecses_ellenzek_jarvany_25_000_aldozat","timestamp":"2021. április. 20. 20:45","title":"Mécsesekkel emlékezett az ellenzék a járvány 25 000 áldozatára a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]