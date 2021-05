Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","shortLead":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","id":"202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc171c-8009-4fbf-aa1e-4eb0280cf96d","keywords":null,"link":"/360/202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","timestamp":"2021. május. 30. 16:10","title":"A csembaló csodagyereke elsöprő erejű új lemezzel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3021344c-1e72-4861-b545-5ae25d23f50e","c_author":"Josep Borrell","category":"gazdasag","description":"Fel kell számolnunk az átoltottsági szakadékot - írja Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke.","shortLead":"Fel kell számolnunk az átoltottsági szakadékot - írja Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai...","id":"20210530_Josep_Borrell_Fokozza_a_geopolitikai_feszultsegeket_hogy_a_szegenyebb_orszagokba_kevesebb_oltas_jut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3021344c-1e72-4861-b545-5ae25d23f50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e5c6c0-2c29-45d6-8b0b-488f9352486a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Josep_Borrell_Fokozza_a_geopolitikai_feszultsegeket_hogy_a_szegenyebb_orszagokba_kevesebb_oltas_jut","timestamp":"2021. május. 30. 16:22","title":"Josep Borrell: Fokozza a geopolitikai feszültségeket, hogy a szegényebb országokba kevesebb oltás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót találni, úgy máshol is megjelenthetnek hasonlók.","shortLead":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót...","id":"20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51e6e0-6481-4b03-8d03-beecf692411d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","timestamp":"2021. május. 31. 08:33","title":"Megnyitottak az európai “csillagkapuk”, több száz kilométerre élőkkel lehet velük kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","shortLead":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","id":"20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59f48b8-bfd4-4fc4-b3c3-31fcdc2b23ee","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 12:50","title":"A Graphisoft Parkban állítják fel a bitcoin alapítójának szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1d0558-0e9e-4cc6-a239-85b491b76bd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Árad a Szamos folyó, egy romániai vízgyűjtőből pedig rengeteg hulladékot sodort magával. Ebből 257 köbmétert sikerült eddig kihalászni.","shortLead":"Árad a Szamos folyó, egy romániai vízgyűjtőből pedig rengeteg hulladékot sodort magával. Ebből 257 köbmétert sikerült...","id":"20210531_hulladek_szamos_aradas_vizugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1d0558-0e9e-4cc6-a239-85b491b76bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b87dc6-a2f7-494e-9997-2b1a54ff5f52","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_hulladek_szamos_aradas_vizugy","timestamp":"2021. május. 31. 14:50","title":"Közel 300 köbméter szemetet szedtek ki a Szamosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című horrorfilmje 48 millió dollárt forgalmazott péntektől vasárnapig, felülmúlva minden várakozást és a legjobb bevételt hozva a koronavírus-járvány elmúlt évében.



","shortLead":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című...","id":"20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369d59e0-9ec9-44fd-9e26-22ceb11d6b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"A moziba járók is úgy döntöttek, vége a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","shortLead":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","id":"20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32548036-70cd-4a23-b542-bdb7e6424818","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","timestamp":"2021. május. 30. 15:45","title":"Az olimpikonoknak nyilatkozniuk kell, elfogadják, hogy belehalhatnak a Covidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]