[{"available":true,"c_guid":"4247dd7f-aebe-4bce-b9bc-d0823fe06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár összdíjazású alkalmazásfejlesztő versenyt indított a Huawei. A vállalat közlése szerint az AppsUP program célja inspirálni a tehetséges fejlesztőket arra, hogy innovatív helyi alkalmazásokat fejlesszenek. A versenyre a világ bármely országából bárki nevezhet, tanulóktól kezdve újonc és tapasztalt fejlesztőkig.","shortLead":"Egymillió dollár összdíjazású alkalmazásfejlesztő versenyt indított a Huawei. A vállalat közlése szerint az AppsUP...","id":"20210629_huawei_appsup_alkalmazasfejleszto_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4247dd7f-aebe-4bce-b9bc-d0823fe06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667ca8e5-230e-4110-8bc8-e505c56cdac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_huawei_appsup_alkalmazasfejleszto_verseny","timestamp":"2021. június. 29. 12:03","title":"Magyarok jelentkezését is várja 1 millió dolláros versenyére a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni, utánuk áfát kell fizetni. Ezzel az Ázsiából rendelt filléres bigyók máris nem lesznek annyira filléresek és bonyolultabb lesz az eljárás. Ugyanakkor az unión belül működő e-kereskedők jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak.","shortLead":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni...","id":"20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a562f0-6962-4c4c-bbfa-de628a58cece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","timestamp":"2021. június. 30. 17:05","title":"A netes rendelés Kínából nehezebbé és drágábbá, Szlovákiából könnyebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i árverésen. Korábban egy másik kalapért 500 ezret is adtak.



","shortLead":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i...","id":"20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226d89b-7bc4-4539-af64-a0b5f8890e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","timestamp":"2021. június. 30. 09:48","title":"Inflálódik Indiana Jones kalapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706275eb-71f1-4a17-9123-da80370fb33e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 36 éves sofőrt őrizetbe vették, és közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. ","shortLead":"A 36 éves sofőrt őrizetbe vették, és közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. ","id":"20210629_Elkaptak_a_8as_uton_amokfutast_rendezo_autost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=706275eb-71f1-4a17-9123-da80370fb33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43708d2-9b3b-4c6f-8f9a-c39a9d64d1f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Elkaptak_a_8as_uton_amokfutast_rendezo_autost","timestamp":"2021. június. 29. 14:45","title":"Elkapták a 8-as úton ámokfutó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","shortLead":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","id":"20210701_kaczynski_targyalas_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95c2ad5-e561-4072-9f3f-139622f10659","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_kaczynski_targyalas_orban","timestamp":"2021. július. 01. 05:12","title":"Kaczynskivel tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","shortLead":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","id":"20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544ed89-21bf-4d0c-93c8-1975671d73ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","timestamp":"2021. június. 30. 21:27","title":"Kövér szerint a türk nyelv és a kulturális rokonság összekapcsolja az azeri és a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]