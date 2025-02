Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát a Financial Times szerzője.","shortLead":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát...","id":"20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba.jpg","index":0,"item":"1ca6e4ee-2654-435d-849b-a0f11c97fac2","keywords":null,"link":"/360/20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Gideon Rachman: Amerika immár ellenség, amely fenyegeti a demokráciát Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország leggazdagabb embere vegye meg azt.","shortLead":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország...","id":"20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77.jpg","index":0,"item":"d5bee873-d722-485d-8209-6dda8a297ac7","keywords":null,"link":"/elet/20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","timestamp":"2025. február. 18. 14:57","title":"Nagy Kriszta Tereskova: Mészáros Lőrinc, az isten szerelmére, kérem, tegyen ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni arra, hogy mikor jöhet a Grand Theft Auto VI PC-s kiadása.","shortLead":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni...","id":"20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"661368e4-b278-4b14-9307-c2142bcc83d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 17:03","title":"Jó hír: hamarabb jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","shortLead":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","id":"20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"b87a7093-f8dd-430f-8763-834790c0375f","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","timestamp":"2025. február. 18. 13:32","title":"Már Ferenc pápa hétvégi programjait is lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439cf610-a3d8-440a-bb9b-23556c26cdb8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyelőre annyit tudni, hogy a robbanás a hajótesten kívül történt.","shortLead":"Egyelőre annyit tudni, hogy a robbanás a hajótesten kívül történt.","id":"20250218_olaszorszag-hajo-robbanas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439cf610-a3d8-440a-bb9b-23556c26cdb8.jpg","index":0,"item":"2e99c940-089a-4082-b6d4-08c495fef836","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_olaszorszag-hajo-robbanas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. február. 18. 16:01","title":"Az orosz árnyékflottához tartozhatott az az olajszállító hajó, amit robbanás rongált meg Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások a Liszt Ferenc repülőtér környékét, az M4-es, M3-as és M0-s budapesti szakaszait és a Kós Károly sétány – Andrássy út útvonal mellett a Hősök terét, a Belvárost, a budai vár, valamint a Dohány utcai zsinagóga környékét érintik.","shortLead":"A korlátozások a Liszt Ferenc repülőtér környékét, az M4-es, M3-as és M0-s budapesti szakaszait és a Kós Károly sétány...","id":"20250217_Forgalomkorlatozasok-lesznek-kedden-es-szerdan-a-fovarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"36955bd0-2a1d-4e1c-b1c0-f88401b20a91","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Forgalomkorlatozasok-lesznek-kedden-es-szerdan-a-fovarosban","timestamp":"2025. február. 17. 18:24","title":"Forgalomkorlátozások lesznek kedden és szerdán a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833.jpg","index":0,"item":"933f8b5e-9ae3-4590-95ee-1c52d974dcff","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","timestamp":"2025. február. 18. 12:42","title":"Kaszparov azt állítja, Elon Musk orosz pénzből vette meg a Twittert, majd Orbán Viktornak is odaszúrt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd93aec8-431f-495e-9376-51d4d996017c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 826 lóerős Ford Mustang GTD-t nem lehet csak úgy egyszerűen bármikor eladni.","shortLead":"A 826 lóerős Ford Mustang GTD-t nem lehet csak úgy egyszerűen bármikor eladni.","id":"20250218_ket-evig-nem-adhato-el-a-magyarorszagon-160-millio-forintba-kerulo-uj-ford-mustang-gtd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd93aec8-431f-495e-9376-51d4d996017c.jpg","index":0,"item":"3ad65ee4-93d8-4541-ba1f-af79e5ad62e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_ket-evig-nem-adhato-el-a-magyarorszagon-160-millio-forintba-kerulo-uj-ford-mustang-gtd","timestamp":"2025. február. 18. 06:41","title":"Két évig nem adható tovább a Magyarországon 160 millió forintba kerülő új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]