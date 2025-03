Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és gyorsan el lehet végezni, és amitől akár a teljes gyógyszeres kezelést is elhagyhatja a beteg.","shortLead":"Brit kutatók szerint 20-ból 1 magas vérnyomásban szenvedő embernek lehet segítség az az eljárás, amit könnyen és...","id":"20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d335e5ab-ee8c-4613-8888-ff36ee781e02.jpg","index":0,"item":"c7f3cf60-45e3-4fa3-bdd0-0134e481bf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_magas-vernyomas-kezelese-mellekvese","timestamp":"2025. március. 11. 20:03","title":"20 perc alatt teheti rendbe a magas vérnyomást egy új kezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési minisztérium elleni pert. ","shortLead":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési...","id":"20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"02bb8180-7869-4f03-9c2b-dd022140b423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","timestamp":"2025. március. 11. 16:38","title":"Lázár János: Labancok leverve!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","shortLead":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","id":"20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"9248b977-4279-42cd-a314-7a4c4f467d26","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","timestamp":"2025. március. 11. 08:29","title":"Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év eleje óta a lakbérek, a magánegészségügy, de már a használt autók is.","shortLead":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év...","id":"20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"2c8a1667-31be-4d97-907b-5f7e3bc02765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","timestamp":"2025. március. 11. 12:39","title":"MNB: A három hónapja készített előrejelzés legrosszabb forgatókönyvénél is nagyobb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapota miatt menet közben egy másik orvosnak kellett átvennie az operációt. ","shortLead":"Az állapota miatt menet közben egy másik orvosnak kellett átvennie az operációt. ","id":"20250311_pozsonyi-korhaz-bedrogozott-orvos-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36.jpg","index":0,"item":"881f2638-50c7-4820-9a59-7985044b8f91","keywords":null,"link":"/elet/20250311_pozsonyi-korhaz-bedrogozott-orvos-mutet","timestamp":"2025. március. 11. 14:55","title":"Bedrogozva műtött egy orvos egy pozsonyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség véletlennek minősítette a balesetet, és nem intézkedett a kutyával szemben. ","shortLead":"A rendőrség véletlennek minősítette a balesetet, és nem intézkedett a kutyával szemben. ","id":"20250312_pitbull-fegyver-veletlen-loves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77.jpg","index":0,"item":"908ee8ac-f7f4-4dfe-b051-38dad1faba93","keywords":null,"link":"/elet/20250312_pitbull-fegyver-veletlen-loves","timestamp":"2025. március. 12. 12:19","title":"A saját kutyája lőtt meg egy férfit Memphisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók egy új, fényérzékeny jelölési módszert fejlesztettek ki, amely segít azonosítani a gyógyszermolekulák célzott kapcsolódását a betegséget okozó fehérjékhez. A HUN-REN szakembereinek új technológiája nemcsak egyszerűbb és hatékonyabb, mint a korábbi megoldások, hanem olcsóbb és biztonságosabb is.","shortLead":"Magyar kutatók egy új, fényérzékeny jelölési módszert fejlesztettek ki, amely segít azonosítani a gyógyszermolekulák...","id":"20250312_hun-ren-ttk-gyogyszerfejlesztes-fenyerzekeny-jelolesi-modszer-uj-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"ac053f3c-647d-4d2b-9e69-fe55dcb2b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_hun-ren-ttk-gyogyszerfejlesztes-fenyerzekeny-jelolesi-modszer-uj-technologia","timestamp":"2025. március. 12. 13:03","title":"A fény segítségével lehetnek hatékonyabbak a jövő gyógyszerei, és ez magyar kutatóknak köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]