[{"available":true,"c_guid":"f2a7d2a5-0f47-4a49-a480-5bba29bf1add","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szemhéjrángatózás kifejezetten gyakori jelenség, és számtalan oka lehet. Sokszor banális magyarázat áll a háttérben, mint a kialvatlanság vagy a túl sok koffeinfogyasztás, a rendszeres tikkelés azonban súlyos vagy tartós betegségre is utalhat.","shortLead":"A szemhéjrángatózás kifejezetten gyakori jelenség, és számtalan oka lehet. Sokszor banális magyarázat áll a háttérben...","id":"20250326_szem-tikkelese-rangatozasa-okok-ellenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a7d2a5-0f47-4a49-a480-5bba29bf1add.jpg","index":0,"item":"5e49770e-b605-4b3f-ad39-e2dd22a2d7ae","keywords":null,"link":"/elet/20250326_szem-tikkelese-rangatozasa-okok-ellenszer","timestamp":"2025. március. 26. 08:14","title":"Miért tikkel a szemünk? És mikor kell orvoshoz fordulni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","shortLead":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","id":"20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"d0279e63-188f-4c92-a4a7-787120a5ecc9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","timestamp":"2025. március. 25. 10:06","title":"Vissza kellett fordulnia egy repülőnek, mert a pilóta otthon felejtette az útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","shortLead":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","id":"20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22.jpg","index":0,"item":"570220ad-e660-432d-8769-c44050333f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","timestamp":"2025. március. 25. 08:03","title":"Androidos mobil világvége esetére: ez a telefon napokig bírja egy töltéssel, és még egy projektor is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház ígéri: vámok lesznek, csak nem úgy, nem annyi és nem azokra kivetve, ahogy eddig tervezték.","shortLead":"A Fehér Ház ígéri: vámok lesznek, csak nem úgy, nem annyi és nem azokra kivetve, ahogy eddig tervezték.","id":"20250324_Trump-vamhaboru-felszabadulas-napja-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"1d40a4d9-1fc5-46a8-afff-5aaaebb449d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Trump-vamhaboru-felszabadulas-napja-visszavonulas","timestamp":"2025. március. 24. 15:26","title":"Trump a felszabadulás napjaként hivatkozott április 2-re, de ismét visszavonulót fújt a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","shortLead":"A gazdaságban élő 1400 állat mindegyikét le kellett ölni, a kár milliárdos.","id":"20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"22bc6391-4429-4cd0-b878-b19dde7ddea7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_kisbajcs-marhatelep-kirugas-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 25. 13:16","title":"Kirúgják a dolgozók felét a kisbajcsi marhatelepről, ahol megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy egy eszköz vagy szolgáltatás alapértelmezett keresőnek ajánlja a Google fejlesztését. Bár az Apple beleszólhatott volna a döntésbe, de valamiért 33 napot csúszott az ezzel kapcsolatos határidővel.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Minisztérium szerint fel kellene mondania a Google-nek azokat a szerződéseket, amelyek lehetővé...","id":"20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083.jpg","index":0,"item":"160a8c93-383a-4a01-b598-6fb49d470a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_google-trosztellenes-per-apple-alapertelmezett-kereso","timestamp":"2025. március. 26. 10:03","title":"Bealudt az Apple, 7407 milliárdot bukhat miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38.jpg","index":0,"item":"3cf2b04e-8f6c-4505-a6d4-3565b99cc5d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","timestamp":"2025. március. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Arcfelismerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","shortLead":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","id":"20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4.jpg","index":0,"item":"0e922cc8-6522-42bd-8fb1-9a49e7ec8dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","timestamp":"2025. március. 26. 10:27","title":"Két nap alatt már 200 ezren voksoltak a Tisza Párt „népszavazásán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]