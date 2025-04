Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","shortLead":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","id":"20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"3dbb0d9c-2b7a-44ea-b0af-5c38fbe85534","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","timestamp":"2025. április. 14. 17:05","title":"Orbán szerint a Tisza Párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db96332-0853-4932-b8b6-bce6810797d1","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A bableves, az uborkasaláta és a vegyes savanyúság elmaradhatatlan összetevője, környezetbarát tisztítószer és vízkőoldó is egyben – de fogyni lehet-e vele? Cikkek, posztok sora állítja, hogy igen, meggyőző, alapos szakvéleményt azonban annál nehezebb találni erről. Dietetikus segítségével cikkünkben minden felmerülő kérdésre válaszolunk.","shortLead":"A bableves, az uborkasaláta és a vegyes savanyúság elmaradhatatlan összetevője, környezetbarát tisztítószer és...","id":"20250416_ecet-fogyas-fogyokura-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db96332-0853-4932-b8b6-bce6810797d1.jpg","index":0,"item":"8d9f3a94-285c-48de-bf0d-2cf931e3b7e6","keywords":null,"link":"/360/20250416_ecet-fogyas-fogyokura-dieta","timestamp":"2025. április. 16. 05:31","title":"Tényleg fogyókúrás csodaszer az ecet? A dietetikus válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt százmilliárdokért, helyette az Európai Központi Bankra mutogat, amelynek azonban nincs is jogköre befolyásolni a jegybankokat érintő törvénymódosításokat.","shortLead":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt...","id":"20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7.jpg","index":0,"item":"1fe098c5-1c68-4f61-b824-b45a36a66f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","timestamp":"2025. április. 15. 10:48","title":"Simor András: A kormány alaptalanul hárítja a politikai felelősséget az MNB-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","shortLead":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","id":"20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202.jpg","index":0,"item":"bf6bbe2a-562c-4fb2-af62-2aab91115921","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","timestamp":"2025. április. 15. 13:09","title":"A miniszteri biztos szerint árulást követ el minden magyar, aki külföldön telepedik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","shortLead":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","id":"20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d.jpg","index":0,"item":"9ed87c7d-0cf5-4f67-a490-8d17cad95f78","keywords":null,"link":"/elet/20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 06:40","title":"Megjelent a rendelet az iskolás kor előtti óvodai csoportokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely a közeljövőben Magyarország egyik vezető irodalmi elismerésévé válhat majd.","shortLead":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely...","id":"20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86.jpg","index":0,"item":"41b5ba35-244f-4f17-883a-cd5730702855","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","timestamp":"2025. április. 15. 14:39","title":"Irodalmi díjat alapítottak a legjobb kortárs magyar írók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti polgármesternek, de ő leleplezte, hogy a kérdező szivárványos pólóban van.","shortLead":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti...","id":"20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a.jpg","index":0,"item":"3aa66fb7-a4d5-4f78-83b8-79048ff4fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","timestamp":"2025. április. 16. 14:02","title":"A kecskeméti polgármester szerint nem az MNB alapítványa, hanem a szivárványos póló veszélyes az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.","shortLead":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta...","id":"20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3.jpg","index":0,"item":"517936ef-6015-494f-b68e-023b015698d2","keywords":null,"link":"/360/20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 15. 08:00","title":"Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]