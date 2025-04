Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","shortLead":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","id":"20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf.jpg","index":0,"item":"211c7554-85b4-40f7-8fca-4f2b33863ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","timestamp":"2025. április. 16. 07:33","title":"Hadházy és a tüntetők egy csoportja a várban töltötte az éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai kormányzat talpnyalókból és lojálisokból áll, a jelek szerint senki erre hivatott nem vállalja, hogy megállítsa Donald Trump ámokfutását – írja a Pulitzer-díjas történész-újságíró.","shortLead":"Az amerikai kormányzat talpnyalókból és lojálisokból áll, a jelek szerint senki erre hivatott nem vállalja...","id":"20250414_Anne-Applebaum-trump-hatalmi-agak-diktaturak-bukasa-the-atlantic-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"80f772ee-98c5-4c0b-aa20-3bd9fa5dc2f5","keywords":null,"link":"/360/20250414_Anne-Applebaum-trump-hatalmi-agak-diktaturak-bukasa-the-atlantic-szemle","timestamp":"2025. április. 14. 15:45","title":"Anne Applebaum: Ezért buknak meg a diktatúrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","shortLead":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","id":"20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8.jpg","index":0,"item":"782e269e-5b3a-4203-84a1-9614042bfdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","timestamp":"2025. április. 15. 07:22","title":"Sulyok Tamás órákkal a szavazás után már alá is írta az Alaptörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti polgármesternek, de ő leleplezte, hogy a kérdező szivárványos pólóban van.","shortLead":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti...","id":"20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a.jpg","index":0,"item":"3aa66fb7-a4d5-4f78-83b8-79048ff4fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","timestamp":"2025. április. 16. 14:02","title":"A kecskeméti polgármester szerint nem az MNB alapítványa, hanem a szivárványos póló veszélyes az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","shortLead":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","id":"20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"7bd11ac1-48d6-463e-86c8-e3984edd951b","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","timestamp":"2025. április. 15. 17:21","title":"Iránnak azért vannak kétségei, hogy sikeres lesz-e az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","shortLead":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","id":"20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"c7b10133-d583-4fde-9798-470c368853da","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","timestamp":"2025. április. 16. 12:21","title":"Elérte a húszmilliós nézettséget Majka Csurran, cseppenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egyetlen félremagyarázható megszólalás is elég volt a Fidesznek ahhoz, hogy felpörgesse ugrásra kész karaktergyilkos gépezetét. Kollár Kinga mondatainak utóélete rávilágít az ellenzéki politizálás fokozott veszélyeire, de arra is, hogy a tiszások számára a fő kihívás nem az effajta támadások kivédése. Közben a HVG már nem egy olyan állami intézményről, intézményvezetőről tud, aki B tervvel készül a hatalomváltásra.","shortLead":"Egyetlen félremagyarázható megszólalás is elég volt a Fidesznek ahhoz, hogy felpörgesse ugrásra kész karaktergyilkos...","id":"20250415_Tisza-part-kollar-kinga-karaktergyilkossag-fidesz-nemzet-hangja-szavazas-elemzes-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"2a0ff026-babf-4d83-b08a-8a8eb92d9bc6","keywords":null,"link":"/360/20250415_Tisza-part-kollar-kinga-karaktergyilkossag-fidesz-nemzet-hangja-szavazas-elemzes-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 15. 10:05","title":"Hiába a Kollár-karaktergyilkosság, a legyőzhetetlen vezér mítosza megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]