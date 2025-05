Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Multi Shoot Kft. az Európai Unióban is értékesített.","shortLead":"A Multi Shoot Kft. az Európai Unióban is értékesített.","id":"20250526_orban-aron-orban-viktor-occse-fegyverkereskedo-ceg-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"c1596a43-30ce-4de5-8a69-b36ef5872ee5","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_orban-aron-orban-viktor-occse-fegyverkereskedo-ceg-nyereseg","timestamp":"2025. május. 26. 21:55","title":"Nyereséges évet zárt Orbán Viktor öccsének fegyverkereskedő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","shortLead":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","id":"20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb.jpg","index":0,"item":"a63f6d16-a761-4e77-a3d0-7b8a2249c5b2","keywords":null,"link":"/elet/20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","timestamp":"2025. május. 27. 15:53","title":"Betiltják az oroszok, hogy kereszt nélkül ábrázoljanak templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f286f3-9402-4794-87cf-f32a0b0bb5e4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 59 éves férfit azzal vádolják, hogy két kislányt fogdosott. Az ügyészség 8 év fegyházat kért rá a bíróságtól.","shortLead":"Az 59 éves férfit azzal vádolják, hogy két kislányt fogdosott. Az ügyészség 8 év fegyházat kért rá a bíróságtól.","id":"20250526_hittanora-molesztalast-pap-ket-kislany-polgar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f286f3-9402-4794-87cf-f32a0b0bb5e4.jpg","index":0,"item":"cc348091-d946-482d-86de-53f27c287beb","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_hittanora-molesztalast-pap-ket-kislany-polgar","timestamp":"2025. május. 26. 19:47","title":"Hittanórák után molesztálhatott egy pap két kislányt Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők erősen védve legyenek a kibertámadások ellen. Több államban, köztük Magyarországon a megtorpant jogalkotási hév miatt mostanra tarthatatlanná váltak egyes határidők.","shortLead":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők...","id":"20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36.jpg","index":0,"item":"60e79305-97e0-4581-a0dd-7f4ea02e2675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","timestamp":"2025. május. 26. 10:33","title":"Bizonytalanság Magyarországon: 4000 cégnek muszáj elvégeznie az auditot, 50 millió a bírság – és nagyon kevés az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás mértéke elég nagy.","shortLead":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás...","id":"20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6.jpg","index":0,"item":"9f9311fd-e0c3-4582-a5a6-9080cba1906e","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","timestamp":"2025. május. 25. 16:15","title":"Diákok magasságát és dolgozatait vizsgálták, az összefüggés egyértelműnek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg fellép a Müpában egy különleges formációjával, az Africa Expresszel.","shortLead":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg...","id":"20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a.jpg","index":0,"item":"18a44ace-07aa-458f-901c-1f328406774d","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","timestamp":"2025. május. 26. 13:00","title":"Damon Albarn végre tényleg újra eljön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","id":"20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999.jpg","index":0,"item":"c1d3fbbc-eaf9-49d6-8df7-c07b9231663a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","timestamp":"2025. május. 26. 18:41","title":"Hét autó ütközött Budakalásznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]