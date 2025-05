Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus azt mondja, ez olyan határátlépés lenne, amit már nem lehet megbocsátani.","shortLead":"Az ellenzéki politikus azt mondja, ez olyan határátlépés lenne, amit már nem lehet megbocsátani.","id":"20250526_Magyar-Peter-szerint-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatasara-keszul-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"6f6b24f5-b319-425a-8a80-eb00396c2791","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peter-szerint-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatasara-keszul-a-kormany","timestamp":"2025. május. 26. 13:16","title":"Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusz letartóztatására készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta cambridge-i közgazdász, akinek 2021-es jelentését mérföldkőnek tekintik a közgazdaságtan és a természet kapcsolatának újragondolásában: közgazdásznyelven magyarázta el az ökológiai válságot. A professzor azt mondja, a kormányok nyitottak a természet védelmére, de nem tudnak mit kezdeni vele, mert nem ismerik a természeti tőke gazdaságtanát. Budapesten beszélgettünk vele.","shortLead":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta...","id":"20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06.jpg","index":0,"item":"1fe065b6-0338-4860-b752-bf9a4b703e0a","keywords":null,"link":"/360/20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","timestamp":"2025. május. 25. 13:04","title":"Mondhatják, hogy fontos a természet, de nem tudják beépíteni a közgazdaságtanba – interjú Partha Dasguptával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és Lorántffy Zsuzsanna út sarkán álló, idén 100 éves villa. Az évfordulón arisztokrata mindennapok, családi veszekedések, eltűnt festmények, II. Erzsébet látogatása és egy jól sikerült blöff történetébe eredtünk.","shortLead":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és...","id":"20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6.jpg","index":0,"item":"e8179f0a-83af-4be9-9fc3-ba837e5a3402","keywords":null,"link":"/360/20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","timestamp":"2025. május. 25. 16:30","title":"Arisztokraták, csempészett kályhák és a 149-es busz: nézzen be velünk a 100 éves brit nagyköveti rezidenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És miért nem ment papnak? Lionel Richie július 17-én ad koncertet Budapesten. Ez alkalomból tettük fel neki kérdéseinket. ","shortLead":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És...","id":"20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe.jpg","index":0,"item":"0966ac28-d894-4123-943c-730e9806edf9","keywords":null,"link":"/360/20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Lionel Richie a HVG-nek: Sok-sok gyermek születéséért felelősek a dalaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők erősen védve legyenek a kibertámadások ellen. Több államban, köztük Magyarországon a megtorpant jogalkotási hév miatt mostanra tarthatatlanná váltak egyes határidők.","shortLead":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők...","id":"20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36.jpg","index":0,"item":"60e79305-97e0-4581-a0dd-7f4ea02e2675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","timestamp":"2025. május. 26. 10:33","title":"Bizonytalanság Magyarországon: 4000 cégnek muszáj elvégeznie az auditot, 50 millió a bírság – és nagyon kevés az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szalai Attila visszatér a Hoffenheimhez, de kérdéses a jövője.","shortLead":"Szalai Attila visszatér a Hoffenheimhez, de kérdéses a jövője.","id":"20250526_labdarugas-szalai-attila-standard-liege-hoffenheim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9.jpg","index":0,"item":"5ac9b997-5579-465d-ad28-533f4d11df14","keywords":null,"link":"/sport/20250526_labdarugas-szalai-attila-standard-liege-hoffenheim","timestamp":"2025. május. 26. 19:10","title":"Elköszönt belga klubjától a magyar válogatott védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]