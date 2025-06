Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","shortLead":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","id":"20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"47371af5-6a5b-4894-a234-c3f6ff995fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","timestamp":"2025. június. 09. 20:31","title":"Elemből és WC-papírból sincs elég a védőnőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","shortLead":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","id":"20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"dc16c6cf-7093-49a5-b6cd-952c9afcd766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:04","title":"Visszatért a forintárfolyam 400-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak, de örülhetnek azok is, akik szeretnek iPhone-on van Macen játszani. Mutatjuk, mi minden jön hamarosan a cég eszközeire. ","shortLead":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak...","id":"20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044.jpg","index":0,"item":"a4e40440-48d0-4789-8ba2-3b99b045b130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","timestamp":"2025. június. 09. 21:06","title":"Rá sem fog ismerni az iPhone-jára: egy sor változást jelentett be az Apple, teljesen megújul az iOS külleme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","shortLead":"Többlettel zárt májusban a költségvetés.","id":"20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047.jpg","index":0,"item":"5a19d4ed-9446-48be-9c38-7ec6d50ab28c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_koltsegvetes-hiany-mvm","timestamp":"2025. június. 10. 11:20","title":"Annyi pénzt fizetett az MVM az államnak, hogy már csak 2800 milliárd forint az idei költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]