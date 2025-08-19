Arról ír a koreai sajtó, hogy a koreai akkugyárak világszerte csak a kapacitásuk felén termelnek

Nagyjából gyártási kapacitásuk felén termeltek az év első hat hónapjában a nagy dél-koreai akkumulátorgyártók – írja a Korea Herald lapra hivatkozva a Telex. A koreai lap cikke szerint az LG Chem és a Magyarországon is jelen lévő Samsung SDI, valamint SK On elsősorban a kínai konkurencia miatt tekerte le a termelését.

Az LG Chem üzemei az első félévben átlagosan gyártási kapacitásuk 51,3 százalékán termeltek, a Komáromban és Iváncsán is akkugyárat üzemeltető SK Onnál ez az arány átlagosan 52,2 százalék.

A Gödön jelen lévő Samsung SDI nem tette közzé, mekkora kihasználtságon futottak az elektromos autókba szánt akkumulátorokat előállító gyártósorai, annyit árultak el, hogy a kis méretű akkumulátorok gyártása az idei első félévben 44 százalékon ment.

A Korea Heraldnak nyilatkozó iparági források szerint az LG-hez és az SK-hoz hasonlóan a Samsung elektromos autókba szánt akkumulátorokat gyártó részlege is 50 százalék körüli kihasználtságon futott.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a júniusban rossz hónapot futó ipari termelésen belül az akkuipar épp jobban teljesített, elkezdett talpra állni. Az Európai Bizottság pedig jóváhagyta a 264 millió eurós állami támogatást a Sunwoda Nyíregyházára tervezett akkugyárának – de ez a társaság is kínai.