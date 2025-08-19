Akár le is tartóztathatják Sally Rooney-t, mert terroristának minősített szervezetnek ajánlotta fel a művei bevételét

A népszerű ír regényírót, Sally Rooney-t akár le is tartóztathatják a brit terrorizmusellenes törvény alapján, miután kijelentette: a művei után befolyó bevételeket a Palestine Action nevű szervezet támogatására kívánja fordítani – írja a The Guardian.

Rooney a The Irish Times hétvégi számában közölte: a könyvei – köztük a Normális emberek és a Baráti beszélgetések – után járó szerzői jogdíjait a Palestine Actionnek ajánlja fel. „A könyveim, legalábbis egyelőre, még mindig megjelennek Nagy-Britanniában, könyvesboltokban és szupermarketekben is kaphatók. Az állami műsorszolgáltató pedig az elmúlt években két kiváló adaptációt is sugárzott a regényeimből, és ezért rendszeresen fizet jogdíjakat. Egyértelművé akarom tenni, hogy ezeket a bevételeket a továbbiakban is a Palestine Action és a népirtás elleni közvetlen akciók támogatására fogom felhasználni” – írta.

Jogi szakértők szerint az írónőt ezért akár büntetőeljárás alá is vonhatják. Mike Schwarz, a Hodge Jones & Allen ügyvédi iroda közéleti ügyekkel foglalkozó részlegének vezetője kijelentette: „Bárki, aki olyan pénzt ad, amivel a hatóságok szemében a terrorizmust is finanszírozhatja, illetve bárki, aki egy terrorszervezetként betiltott csoportot támogat, nagyon is számíthat komoly rendőrségi érdeklődésre és súlyos vádakra az Egyesült Királyságban. Ez különösen így van a jelenleg rendkívül feszült politikai légkörben, amely a Palestine Action körül alakult ki”.

A brit törvényhozás július elején minősítette terrorszervezetnek a Palestine Actiont, miután a tagjai behatoltak a Királyi Légierő oxfordshire-i bázisára és repülőgépeket rongáltak meg, tiltakozva az Egyesült Királyság Izraelnek nyújtott támogatása ellen. A csoport betiltása óta több mint 700 embert tartóztattak le a törvény értelmében, sokukat az augusztus 9-én, Londonban tartott békés demonstráción.

Terroristák közé sorolt csoport támogatása miatt tartóztattak le 41 tüntetőt Londonban A betiltott Palestine Action szervezet iránt fejezték ki támogatásukat a letartóztatott tüntetők.

„Tudták, persze, hogy törvényt szegnek. De a szüfrazsettektől a melegjogi mozgalmon át az apartheid elleni küzdelemig a valódi politikai ellenállás mindig is együtt járt a törvényszegéssel” – írta Rooney még júniusban a The Guardiannek a Palestine Action RAF-bázis elleni akciójára reagálva.

Az író már évek óta a palesztin ügy szószólója, 2021-ben arra hivatkozva tagadta meg új regénye, a Hová lettél, szép világ héber nyelvű kiadását, mert támogatja az Izrael bojkottálására irányuló BDS (Bojkott, Tőkekivonás, Szankció) mozgalmat.